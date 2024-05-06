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        Haberler Spor Basketbol Anadolu Efes: 90 - Bursaspor Info Yatırım: 98 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes: 90 - Bursaspor Info Yatırım: 98 | MAÇ SONUCU

        Bursaspor Info Yatırım, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin son haftasında Anadolu Efes'i deplasmanda 98-90 mağlup ederek 14. galibiyetini aldı. Anadolu Efes ise beşinci kez sahadan yenilgiyle ayrıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 20:39 Güncelleme: 06.05.2024 - 20:39
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        Bursaspor, Anadolu Efes'i deplasmanda devirdi
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında Bursaspor Info Yatırım, Anadolu Efes'i deplasmanda 98-90 mağlup etti.

        Bu sonuçla yeşil-beyazlı ekip ligdeki 14. galibiyetini elde ederken, Anadolu Efes ise beşinci kez yenildi.

        Salon: Sinan Erdem

        Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Mehmet Serdar Ünal, Tolga Edis

        Anadolu Efes: Beaubois 7, Bryant 13, Rıdvan Öncel 7, Ercan Osmani 14, Jones 22, Thompson 12, Doğuş Özdemiroğlu 3, Burak Can Yıldızlı 2, Daum 4, Erkan Yılmaz 6

        Bursaspor Info Yatırım: Young 19, Neal 23, Michineau 11, Brown 17, Validimir 19, Sarper David Mutaf 9, Metin Türen, Ömer Utku Al, Ahmet Can Duran

        1. Periyot: 26-32

        Devre: 44-48

        3. Periyot: 63-75

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