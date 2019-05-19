Anadolu Efes CSKA Moskova maçı saat kaçta hangi kanalda? Basketbol severler tarafından sıkça araştırılıyor. THY Euroleague final four final maçında Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes, Rus ekibi CSKA Moskova ile İspanya'da karşılaşacak. Nefeslerin tutulacağı dev maçta şampiyonluk yarışını kim kazanacak merak konusu oldu. Heyecanın tavan yaptığı final four final maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde olacak. Peki, Anadolu Efes CSKA Moskova maçı canlı nasıl izlenir?

ANADOLU EFES CSKA MOSKOVA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes CSKA Moskova maçı bu akşam Fernando Buesa Arena’da oynanacak mücadele TSİ 22:00’da başlayacak. Dev maç beIN SPORTS 3 kanalında yayınlanacak.

ANADOLU EFES KADROSU

Daha önce katıldığı iki Final Four organizasyonunu da üçüncü sırada bitiren Anadolu Efes’in THY Euroleague Final Four 2019 kadrosunda şu isimler bulunuyor:

4. Doğuş Balbay (Kaptan)

0. Shane Larkin

1. Rodrigue Beaubois

3. Yiğitcan Saybir

6. Metecan Birsen

10. Onuralp Bitim

12. Brock Motum

15. Sertaç Şanlı

18. Adrien Moerman

19. Buğrahan Tuncer

21. Tibor Pleiss

22. Vasilije Micic

23. James Anderson

42. Bryant Dunston

44. Krunoslav Simon

ANADOLU EFES'TEN TARİHİ BAŞARI

Anadolu Efes, 18 yıl sonra katıldığı Dörtlü Final organizasyonunda bu sefer finale kalmayı başardı.

Tarihinde 1999-2000'de FIBA Avrupa Ligi ve 2000-2001'de Suprolig'de Dörtlü Final oynama başarısı gösteren lacivert-beyazlılar, bu organizasyonlarda da ilk maçlarında yenilmiş ve üçüncülük maçı oynamıştı.

Avrupa Ligi'nde ilk kez şampiyonluk mücadelesi verecek Anadolu Efes, finalde Türkiye'yi temsil edecek.

ANADOLU EFES CSKA MOSKOVA MAÇI - FİNAL FOUR FİNAL MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?

Anadolu Efes CSKA Moskova maçı beIN Sports 3 ekranlarında yayınlanacak. Maçı izlemek için Digitürk'e aboneliğinizin olması gerekmektedir. Maçın canlı anlatımı ise haberturk.com'da olacaktır.