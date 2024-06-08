Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Basketbol STBL Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko: 70-101 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko: 70-101 (MAÇ SONUCU)

        Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Anadolu Efes'i deplasmanda 101-70 yenerek seride 2-0 öne geçti. Sarı-lacivertliler 10 Haziran Pazartesi günü sahasında oynayacağı maçtan da galip ayrılırsa şampiyon olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 22:43 Güncelleme: 08.06.2024 - 22:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe'den şampiyonluğa dev adım!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 101-70 yenerek seride 2-0 öne geçti.

        Karşılaşmaya hücumda hatalar yaparak başlayan Anadolu Efes karşısında 8-0 öne geçen Fenerbahçe Beko, üç sayılık atışlardaki isabetiyle farkı açtı ve 5. dakikayı 18-8 önde geçti. Wilbekin'in peş peşe üç sayılık basketleriyle farkı yükselten sarı-lacivertliler, ev sahibinin hücumlardan boş dönüşlerini iyi değerlendirdi. Pota altındaki etkili savunması sonrasında Anadolu Efes'i dış atışlara yönlendiren Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 31-16 önde tamamladı.

        Anadolu Efes'in savunmada daha sert olma çabalarına rağmen skor üretmekte güçlük çekmeyen Fenerbahçe Beko, 15. dakikaya 19 sayılık farkla başladı (22-41). Üç sayı çizgisinin gerisinden attığı şutlardaki yüksek isabetini sürdüren sarı-lacivertliler, ribauntlarda da rakibine üstünlük kurdu. Tarık Biberovic'in üç sayılık basketiyle 20 sayılık farka (24-44) ulaşan Fenerbahçe Beko'ya karşı 7-0'lık bir seriyle arayı kapatmaya çalışan Anadolu Efes'in çabalarına Calathes ile Wilbekin'in üç sayılık basketleriyle son veren sarı-lacivertli takım, soyunma odasına 53-38 üstünlükle gitti.

        REKLAM

        İlk yarıdaki tempo üçüncü çeyrekte de devam etti. Karşılıklı basketlerle devam eden bu bölümde Fenerbahçe Beko farkı yine 20 sayıya yükseltti (64-44). Üç sayılık basket performansını üçüncü çeyrekte de sürdüren Fenerbahçe Beko, savunmadaki etkili oyunuyla ev sahibi ekibin oyuna ortak olma çabalarına izin vermedi ve bu bölümü 78-51 galip bitirdi.

        Son çeyreğin başında Sertaç Şanlı'nın üç sayılık basketiyle farkı 30 sayıya (51-81) yükselten Fenerbahçe Beko, müsabakanın bu bölümünde zaman zaman tempoyu düşürse de mücadeleyi 101-70 kazandı ve seride 2-0 öne geçti.

        Salon: Sinan Erdem

        Hakemler: Emin Moğulkoç, Alper Altuğ Köselerli, Semih Vural

        Anadolu Efes: Larkin 5, Clyburn 7, Doğuş Özdemiroğlu 9, Ercan Osmani, Jones 2, Bryant 11, Melih Tunca 2, Rıdvan Öncel 8, Burak Can Yıldızlı 2, Oturu 21, Erkan Yılmaz 3

        Fenerbahçe Beko: Wilbekin 24, Papagiannis 8, Hayes-Davis 9, Pierre 13, Calathes 13, Metecan Birsen 2, Şehmus Hazer 9, Sertaç Şanlı 5, Ömer Ege Ziyaettin 3, Melih Mahmutoğlu 4, Tarık Biberovic 9, Mert Emre Ekşioğlu 2

        1. Periyot: 16-31

        Devre: 38-53

        3. Periyot: 51-78

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım Habertürk TV'de!
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım Habertürk TV'de!
        Atasever'in tarihi uzay yolculuğu sona erdi
        Atasever'in tarihi uzay yolculuğu sona erdi
        Geri manevra yaparken 2 kişiyi yaraladı
        Geri manevra yaparken 2 kişiyi yaraladı
        Ampute Milliler Avrupa şampiyonu!
        Ampute Milliler Avrupa şampiyonu!
        Çatılar uçtu, yollar göle döndü
        Çatılar uçtu, yollar göle döndü
        Mülteci kampında ölü sayısı 210'a çıktı
        Mülteci kampında ölü sayısı 210'a çıktı
        Ankara’da sağanak yağış etkili oldu, yollar göle döndü
        Ankara’da sağanak yağış etkili oldu, yollar göle döndü
        Galatasaray'ın transferini açıkladı!
        Galatasaray'ın transferini açıkladı!
        Kuzey Kore'den yine "çöp balonu"
        Kuzey Kore'den yine "çöp balonu"
        Ali Koç: Beklediğim buluşma gerçekleşmedi
        Ali Koç: Beklediğim buluşma gerçekleşmedi
        61 yaşında! 43. kez üniversite sınavına girdi
        61 yaşında! 43. kez üniversite sınavına girdi
        Sağ bekte rota Fransa!
        Sağ bekte rota Fransa!
        16 yaşında ve öz kızı... Böyle baba olmaz olsun!
        16 yaşında ve öz kızı... Böyle baba olmaz olsun!
        4 gündür aranıyordu! Kayıp doktor, ölü bulundu!
        4 gündür aranıyordu! Kayıp doktor, ölü bulundu!
        Yarın evleniyorlar
        Yarın evleniyorlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dezenflasyon dönemine giriyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dezenflasyon dönemine giriyoruz
        Tarihi kongrede ilk gün sona erdi
        Tarihi kongrede ilk gün sona erdi
        Aziz Yıldırım kongreyi terk etti!
        Aziz Yıldırım kongreyi terk etti!
        Âşıklar 'Deniz'de
        Âşıklar 'Deniz'de
        Pişti oldular
        Pişti oldular