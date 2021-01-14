Basketbol THY Avrupa Ligi 20. hafta maçında Anadolu Efes, bu akşam saat 20:30'da Rus ekibi Khimki'yi konuk ediyor. Ligde yeniden çıkışa geçmek isteyen temsilcimiz, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor...

ANADOLU EFES KHIMKI MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes Khimki maçı karşılaşması bu akşam saat 20:45'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports HD3'den canlı yayınlanacak.

ANADOLU EFES'İN 706. MAÇI

Anadolu Efes, Asvel karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 706. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, 41 yıllık Avrupa kupaları serüveninde oynadığı 705 karşılaşmada 398 galibiyet ve 307 yenilgi yaşadı.

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise 458. maçını yapacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 457 karşılaşmada 241 galibiyet alırken, 216 kez ise salondan mağlup ayrıldı.