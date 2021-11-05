Getir'in Moov'u satın alması sonrası yeniden yapılanmaya giden Anadolu Grubu'nda üst düzey bir atama gerçekleşti.

Bu kapsamda Anadolu Grubu bünyesinde faaliyet gösteren araç kiralama markası Garenta ve ikinci el otomobil şirketi ikinciyeni.com’un yeni Genel Müdürü 1 Kasım 2021 itibarıyla Şafak Savcı oldu.

Yapılan açıklamaya göre, 2002 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği bölümünden mezun olan ve 2009 yılında Koç Üniversitesi’nde MBA eğitimini tamamlayan Şafak Savcı, 2004 yılında satış uzmanı olarak başladığı kariyerine, 2005 yılında strateji uzmanı olarak devam etti. 2009-2016 yılları arasında Filo Satış Müdürü olarak kariyerine devam eden Savcı, Ağustos 2016’da Çelik Motor ailesine katıldı.

Çelik Motor bünyesinde sırasıyla Satış Direktörlüğü ve Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonlarında bulunan Şafak Savcı, 1 Kasım 2021 itibarıyla Garenta ve ikinciyeni.com’un Genel Müdürlüğü görevine getirildi.

Daha önce Anadolu Grubu bünyesinde Garenta, ikinciyeni.com yeni Moov Genel Müdürü olarak görev yapan Emre Ayyıldız'ın ise, Moov'un Genel Müdürü pozisyonunda Getir'e geçtiği öğrenildi.

23 MİLYON DOLAR ÖDEYECEK

Yerli unicorn Getir'in, Anadolu Grubu bünyesindeki araç paylaşım şirketi Moov'u satın almak için yapacağı ödeme tutarı 23 milyon dolar açıklanmıştı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklamada bulunan Anadolu Grubu, "MOOV'un sermayesini temsil eden payların yüzde 75'inin devir bedeli, 16 milyon dolar tutarı üzerine MOOV'un kapanış tarihindeki bilançosunda yer alan araçlara ilişkin varlık ve yükümlülüklerinin netleştirilmesi ile hesaplanacak tutarın yüzde 75 oranındaki kısmının eklenmesi/çıkarılması şeklinde hesaplanacaktır. Bu hesaplama sonucunda toplam payının devir bedelinin yaklaşık 23 milyon dolar seviyesinde olacağı tahmin edilmekle birlikte kesin tutar devir işlemlerinin tamamlandığı tarihte belli olacaktır" bilgisini paylaşmıştı.