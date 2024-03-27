Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Anadolu Otoyolu'nda feci kaza

        Anadolu Otoyolu'nda feci kaza

        Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişinde bir minibüs TIR'a çarptı. Kazada minibüsün sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 16:49 Güncelleme: 27.03.2024 - 16:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde Semih Ş. idaresindeki minibüs, Bolu Dağı Darıyeri Hasanbey mevkisinde önünde seyreden Mustafa D. yönetimindeki TIR'a çarptı.

        2

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        3

        Kazada araçta sıkışan Semih Ş, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        4

        TIR sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da: Kirli ittifak kurdular
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da: Kirli ittifak kurdular
        İstanbul'da yanan iş yerinde kan donduran görüntü!
        İstanbul'da yanan iş yerinde kan donduran görüntü!
        Trabzon'da göçük faciası! 3 can kaybı var
        Trabzon'da göçük faciası! 3 can kaybı var
        Hamas'tan müzakerelerle ilgili açıklama
        Hamas'tan müzakerelerle ilgili açıklama
        Entübeden çıktı
        Entübeden çıktı
        Tokadın faturası ağır oldu
        Tokadın faturası ağır oldu
        Nuri Bilge Ceylan: “Nasıl film çekeceğiz biz!”
        Nuri Bilge Ceylan: “Nasıl film çekeceğiz biz!”
        Hatay'da uçuşlar başlıyor
        Hatay'da uçuşlar başlıyor
        Dzeko'ya Arabistan'dan astronomik teklif!
        Dzeko'ya Arabistan'dan astronomik teklif!
        Kuşlar neden V şeklinde uçar?
        Kuşlar neden V şeklinde uçar?
        6 kişilik aile yan yana gömüldü! Anne çocuk aynı tabutta!
        6 kişilik aile yan yana gömüldü! Anne çocuk aynı tabutta!
        Futbolda yapay zeka devrimi!
        Futbolda yapay zeka devrimi!
        1,13 milyar dolarlık ikramiye sahibini buldu
        1,13 milyar dolarlık ikramiye sahibini buldu
        Almanya'da başkonsolosluğa saldırı
        Almanya'da başkonsolosluğa saldırı
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        "Adana'dan çıkması gerek"
        "Adana'dan çıkması gerek"
        IC Enterra halka açılıyor
        IC Enterra halka açılıyor