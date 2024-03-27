Anadolu Otoyolu'nda feci kaza
Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişinde bir minibüs TIR'a çarptı. Kazada minibüsün sürücüsü ağır yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde Semih Ş. idaresindeki minibüs, Bolu Dağı Darıyeri Hasanbey mevkisinde önünde seyreden Mustafa D. yönetimindeki TIR'a çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta sıkışan Semih Ş, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.