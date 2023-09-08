Ticari sigortalarda yüzde 200 artış beklentisi Anadolu Sigorta, beklenen Marmara depremine karşı genel müdürlükte bulunan hasar, bilgi teknolojileri ve reasürans bölümlerini Ankara'ya taşıyarak deprem sırasında kesintisiz hizmet vermeyi hedefliyor. Genel Müdür Tuğtan'ın verdiği bilgilere göre Marmara depreminin beklenen hasar maliyeti 500 milyar dolar civarında olacak. Tuğtan sağlık enflasyonu ve kur nedeniyle artan yedek parça maliyetlerinin sigorta primlerini artırdığını belirterek, fiyatını düşük bulduğu ticari sigortalarda da yüzde 70 ile 200 arasıda bir prim artışı beklediklerini kaydetti. Tuğtan ayrıca Anadolu Sigorta'nın yılın ilk 6 ayındaki kar artışında geçen yılki teknik zararın yanı sıra çeşitlendirdikleri mali gelirin rolünün büyük olduğunu ifade etti.

Beklenen İstanbul depremine karşı genel merkezin bazı birimlerini Ankara'ya taşıyacaklarını belirten Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Tuğtan, bu bölümlerin hasar, bilgi teknolojileri ve reasürans olacağını böylece olası depremde kesintisiz hizmet verebileceklerini söyledi. Tuğtan Anadolu Sigorta'nın sosyal sorumluluk projesi Ormanın Gözleri için gazetecilerle bir araya geldikleri toplantıda İstanbul depreminin Maraş ve Hatay depremlerinin 5 katı hasar oluşturabileceğini tahmin ettiklerini söyledi. Bu tahmin yaklaşık 500 milyar dolara denk geliyor. Çünkü 11 ili kapsayan depremlerde yaklaşık 100 milyar dolarlık bir hasar olduğu çeşitli kurumlarca hesaplanmıştı.

DEPREMZEDEYE 5,8 MİLYAR LİRA ÖDENDİ

6 Şubat depreminin ardından deprem illerinden 11 bin 500 hasar ihbarı aldıklarını ifade eden Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Tuğtan, bu ihbarlar sonrası gelen 13,3 milyar liralık hasarın 5,8 milyar lirasını ödediklerini kaydetti. Bu rakamın yüzde 98'inin reasürörler tarafından karşılandığını anlatan Tuğtan, ödenen tazminatın bilançoya olumsuz yansımasının ise 300 milyon lira olduğunu anlattı. Tuğtan bölgeden halen günlük 5-6 dosyanın kendilerine ulaştığını aktardı.

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PRİM ARTIŞININ NEDENİ KUR VE SAĞLIK ENFLASYONU

Sigorta şirketlerinin bazı alanlarda prim artışları yaptığını dile getiren Tuğtan, bu artışların nedenini medikal (sağlık) enflasyon ve kurdaki artış nedeniyle yedek parça fiyatlarındaki yükseliş ve asgari ücretteki artış olarak açıkladı. Bu duruma karşı hesaplı kasko gibi ürünleri hayata geçirdiklerini kaydeden Tuğtan, diğer yandan şirketlerin 2019'den sonra meydana gelen pandemi nedeniyle kaza frekanslarının azalmadığı gerekçesiyle olması gereken fiyat artışlarını şimdi yansıtmaya başlamalarının etkisinin altını çizdi.

TİCARİ SİGORTALAR UCUZ

Ticari sigortalarda da primlerin artacağını ifade eden Tuğtan, bu artışların yüzde 70 ile 200 arasında olabileceğini dile getirdi. Tuğtan'a göre bu yüksek tutarlı artışların nedeni ise beklenen Marmara depremine rağmen şimdiye kadar yapılan düşük fiyatlama olarak açıkladı.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI MART BİLANÇOSUNDA

Anadolu Sigorta'nın yılın ilk yarısında yüzde 674 artışla 2.9 milyar lira kar ettiğini hatırlatan Tuğtan, şirketin ilk 6 ayda yüzde 102 yükselişle 18,2 milyar liralık prim ürettiğini ifade etti. Tuğtan şu bilgileri verdi: "Aktif büyüklüğümüz 45.7 milyar liraya portföy büyüklüğümüz ise yüzde 30'luk getiri ile 24.2 milyar liraya yükseldi. Karın yüksek oranlı artışında geçen yıl teknik zarar edilmesi nedeniyle düşük baz ve bu yıl çeşitlendirdiğimiz mali gelirin etkisi büyük. Bu yıl teknik karlılık trafik sigortası hariç artıyor."

Tuğtan Anayasa Mahkemesinin bedeni tazminatlara ilişkin sigorta şirketlerinin tazminat ödemelerini artıran düzenlemesi ile oluşan 1 milyar liralık yükün Anadolu Sigorta'nın ilk çeyrek bilançosuna yansıtıldığının da altını çizdi.

Anadolu Sigorta'nın kara araçları prim üretimi 4,8 milyar, yangın prim üretimi 3,6 milyar, hastalık sağılık prim üretimi 2,4 milyar lira oldu.

ORMANIN GÖZLERİ PROJESİ İLE 5 KULA KURULDU

Anadolu Sigorta, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ile birlikte hayata geçirdiği “Ormanın Gözleri” projesi kapsamında 4 yeni yangın gözetleme kulesini daha devreye alıyor. Ormanın Gözleri projesiyle yangına erken müdahalede hayati bir önemi bulunan gözetleme kulelerinin yenilenmesini ve yeni insansız yangın gözetleme kuleleri yapımını gerçekleştiren Anadolu Sigorta, 2022 yılının Aralık ayında Adana’da ilk kuleyi tamamlayarak hizmete almıştı. 2023 yılında ise Muğla, Antalya, Çanakkale ve Adana’daki ikinci kule olmak üzere dört adet gözetleme kulesi daha hizmete sunuluyor. Hızlı haberleşme sistemi ve yüksek teknolojik donanımıyla toplam 5 kule, 245 bin hektar orman arazisinin 7/24 kesintisiz gözetlenmesini sağlayacak. Projeyle ayrıca erken müdahaleye dikkat çekerek orman varlıklarının gelecek yıllarda da korunmaya devam edilmesi ve bireylerin farkındalık bilincinin artırılması amaçlanıyor.

KULELER YAPILMAYA DEVAM EDECEK

Ormanın Gözleri projesi kapsamında, bu yıl 4 yangın gözetleme kulesinin daha tamamlanarak devreye alınacağını ve toplamda 5 kuleye ulaşılacağını söyleyen Anadolu Sigorta Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü Berna Semiz Ergüntan, “İklim değişikliği ile birlikte özellikle son yıllarda yaşadığımız en büyük sorun, sayısı ve süresi artan orman yangınları. Sıcaklıkların tırmanışa geçtiği, mevsimlerin birbirine karıştığı çağımızda artık yangınların da yaz mevsimiyle sınırlı kalmadığını üzülerek görüyoruz. Sadece insanları değil tüm ekolojiyi etkileyen çok büyük bir küresel sorun. Ormanın Gözleri projesiyle bu büyük sorunun çözümü noktasında bir parça da olsa katkı sunmaktan mutluyuz. En önemli hedeflerimizden biri de iklim değişikliğiyle mücadele konusunda bilinç yaratmak. Proje kapsamında yeni kuleler devreye alarak bu mücadeleye destek olmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

11 YANGINA ERKEN MÜDAHALE EDİLDİ

Anadolu Sigorta’nın, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ile birlikte hayata geçirdiği “Ormanın Gözleri” projesinin ilk kulesi, Adana’nın akciğerleri konumundaki başta Seyhan Baraj Gölü Havzası ve Çukurova Üniversitesi Kampüsü olmak üzere geniş bir alanın 7/24 kesintisiz gözetlenmesini sağlıyor.

Adana’da hizmete giren ikinci yangın kulesi Zorkun Yaylası’nda yer alırken, Gökçeada’daki insansız yangın gözetleme kulesi ise Dereköy’de bulunuyor. Orman yangınlarıyla sıkça gündeme gelen Muğla’da yapımı devam eden kule, Palamut dağının zirvesine, 950 metre yüksekliğe kuruluyor. Antalya’daki kule ise Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Alaaddin Keykubat Gençlik Kampı içinde yer alıyor. Proje kapsamında devreye alınacak toplam 5 yangın kulesi, 245 bin hektar alanı gözetleyerek orman yangınlarıyla mücadeleye destek sağlayacak.

Adana Balcalı Otomatik Yangın Gözetleme Kule Sistemi, 2023 yılında 11 tehlike arz eden orman yangınını tespit ve takibini yaparak en yakın ilk müdahale ekiplerinin müdahale etmesini sağladı.