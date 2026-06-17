Anadolu Sigorta Kütüphaneleri Hatay’daki 10 yeni kütüphane ile 38 okula ulaştı

Türkiye’nin ilk ulusal sigorta şirketi Anadolu Sigorta, toplumsal fayda odaklı Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projesini Hatay’a taşıdı. Şirket, Hatay’da 10 farklı okulda kurduğu ve toplam 11 bin kitaptan oluşan yeni kütüphanelerle çocukların bilgiye erişimine katkı sunarken, eğitim hayatlarını destekleyecek yeni öğrenme alanları oluşturuyor.

Antakya Gülderen Mahallesi’nde bulunan Yavuz Sultan Selim Ortaokulu’nda gerçekleştirilen açılış törenine Anadolu Sigorta Genel Müdürü Z. Mehmet Tuğtan, Hatay İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Öztürk, Okul Müdürü Salih Er, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

"ÇOCUKLARIN KİTAPLA KURDUKLARI BAĞIN ONLARIN GELECEKLERİNİ ŞEKİLLENDİRDİĞİNE İNANIYORUZ"

Törende konuşan Anadolu Sigorta Genel Müdürü Z. Mehmet Tuğtan, Cumhuriyetin ilk ulusal sigorta şirketi olarak yalnızca bugünü güvence altına almayı değil, geleceğe de yatırım yapmayı önemsediklerini ifade etti. Tuğtan, “Bir çocuğun kitapla kurduğu bağın yalnızca eğitim hayatını değil, hayata bakışını, hayallerini ve geleceğini şekillendirdiğine inanıyoruz. Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projesini de bu anlayışla hayata geçirdik. Çocuklarımızın bilgiye erişimini artıracak, hayal güçlerini geliştirecek ve öğrenme yolculuklarına eşlik edecek alanlar oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

"KÜTÜPHANELER ÇOCUKLARIN KENDİLERİNİ KEŞFETTİKLERİ YAŞAM ALANLARIDIR"

Tuğtan sözlerini şöyle sürdürdü: “Çocuklarımızın hayal güçlerini besleyecek, öğrenme yolculuklarına eşlik edecek bu kıymetli kütüphanelerden biri olan Yavuz Sultan Selim Ortaokulu’ndaki kütüphanemizin açılışını hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Kütüphaneler, yalnızca kitapların bulunduğu mekanlar değildir. Aynı zamanda merakın büyüdüğü, hayal gücünün geliştiği ve çocukların kendilerini keşfettiği çok kıymetli bir yaşam alanıdır. Hatay’ın yaşadığı zorlu sürecin ardından çocuklarımızın eğitim hayatına, sosyal gelişimlerine ve umutlarına katkı sağlayabilmek bizim için ayrıca büyük anlam taşıyor. Eğer bugün burada çocuklarımızın yüzünde küçük de olsa bir heyecan ve mutluluk oluşturabiliyorsak, bunun bizim için değeri çok büyük.”

PROJE KAPSAMINDA 38 OKULDA 52 BİN KİTAP 20 BİNİ AŞKIN ÖĞRENCİYE ULAŞTI

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında yer alan "Nitelikli Eğitim" hedefi doğrultusunda 2023 yılında hayata geçirdiği Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projesi kapsamında, Hatay’da açılan 10 yeni kütüphane ile birlikte İstanbul, Mardin, Şanlıurfa, Eskişehir ve Hatay’da toplam 38 okulda kütüphane kuruldu. Proje kapsamında çocuklarla buluşturulan kitap sayısı 52 bine yaklaşırken, ulaşılan öğrenci sayısı da 20 bine yaklaştı.