Anadolu Sigorta’dan akıl KÜP'ü modül

Anadolu Sigorta, acentelerin kendi kampanyalarını oluşturabilecekleri “Kazandıran Ürünler Paketi (KÜP)” uygulamasını hayata geçirdi. Anadolu Sigorta acentelerinin, kampanyalara etkin bir şekilde katılabilmesine imkan sağlayan KÜP, aynı zamanda kampanyadaki hedeflerin de, hedeflere ulaşılması durumunda alınacak ödülün de Anadolu Sigorta acenteleri tarafından seçilebilmesine imkan tanıyor. "Kazandıran Ürünler Paketi" modülüne, “Ofisim Cepte” uygulaması üzerinden kolaylıkla ulaşmak mümkün. Acenteler, “Ofisim Cepte” uygulaması sayesinde, cep telefonları üzerinden kampanyaya dahil edecekleri ürünleri seçebilecek, hedeflerini ve ödülünü belirleyebilecek ve dönem içerisinde yarattıkları kampanyayı düzenli olarak takip edebilecekler. Uygulamanın acenteler için pek çok avantaj sağladığına dikkat çeken Anadolu Sigorta 1. Genel Müdür Yardımcısı Filiz Tiryakioğlu, “Kazandıran Ürünler Paketi modülünün, Anadolu Sigorta acentelerinin kampanyaya katılımını yaygınlaştırmasını ve gelirlerini arttırmasını bekliyoruz. Sigortalıyla yakın temasta olan ve onların ihtiyaçlarını, beklentilerini iyi bilen acenteler, KÜP sayesinde portföylerine uygun kampanyalar oluşturabilecek, kendi hedeflerini kendileri yönetebilecekler. Bu, acentelerin hedeflerine daha kolay ulaşmasına imkan tanıyacak. Türkiye’de bir ilk niteliği taşıyan uygulamamız için şimdiden Anadolu Sigorta acentelerinden çok olumlu dönüşler aldık” dedi.

OFİSİM CEPTE YENİLENDİ

Anadolu Sigorta, acentelerin günlük mobil ihtiyaçlarına en hızlı ve doğru şekilde cevap vermek, onlara daha yalın ve anlaşılır bir kullanıcı deneyimi sunmak amacı ile Ofisim Cepte uygulamasını yeniledi. “Kazandıran Ürünler Paketi” modülüne de erişim imkanı sunan Yeni Ofisim Cepte ile Anadolu Sigorta acenteleri, ana üretim sistemlerine erişebiliyor, ASPARA puanı kazanabiliyor ve aylık performans karnelerini inceleyebiliyorlar. Ayrıca yakın zamanda Anadolu Sigorta acenteleri Ofisim Cepte uygulaması üzerinden hedef analizine, genel üretim raporuna ve üretim komisyon listesine erişebilecek, ihtiyaçlarına yönelik muhtelif geliştirmelerden haberdar olabilecek ve farklı ürünlere ulaşabilecekler. Özetle; Anadolu Sigorta acenteleri bu uygulama ile ofislerini cep telefonlarına taşıma ayrıcalığına sahip olabilecekler.