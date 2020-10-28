Anamur'daki orman yangını bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor - MERSİN

AA

Uçarı Mahallesi kırsalındaki kızılçam ormanında çıkan ve dün kontrol altına alınan yangında, ekipler soğutma çalışmalarını gece boyunca sürdürdü.Yanan bölgede çok sayıda arazöz ve yer işçiyle soğutma çalışmalarına devam ediliyor.Bu arada, yangın nedeniyle kontrollü sağlanan Mersin-Antalya kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.Anamur'un Uçarı Mahallesi kırsalındaki kızılçam ormanında, ilk belirlemelere göre elektrik tellerinden yangın çıkmış, alevlere 5 helikopter, 96 arazöz, 5 dozer ve 400 personelle karadan müdahale edilmişti. Yerleşim yerlerine sıçrama riskine karşı mahalledeki 50 hane tedbiren boşaltılmış, dün öğle saatlerinde trafiğe kapatılan Mersin-Antalya kara yolu ise kontrollü ulaşıma açılmıştı.