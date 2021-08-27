2021-2022 yılı eğitim öğretim yılının ne zaman başlayacağı milyonlarca öğrenci ve veli tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan anaokulların açılış tarihine ilişkin önemli bir açıklamalar geldi. Peki 2021 anaokullar ne zaman açılacak? Uyum haftası hangi tarihte bitiyor? İşte resmi açıklamaların detayları...

ANA OKULLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.

2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.