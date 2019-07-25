Fenerbahçe, Eljif Elmas'ı 16 milyon euro karşılığında Napoli'ye satarak çok konuşulan transferi sona erdirmişti. Makedon oyuncu, takıma imza attığı gün İtalyan ekibinin Cremonese ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında 69. dakikada oyuna girerek formasını giymiş oldu.

3-3 biten özel maçın ardından Napoli'nin resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan teknik direktör Carlo Ancelotti, Eljif Elmas'ın gelişinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.

"Eljif bize orta sahada kalite ve güç katacak" diyen Ancelotti, "İtalya'ya gelmek için duyduğu istek beni etkiledi" ifadelerini kullandı. Genç oyuncunun özelliklerine değinen deneyimli çalıştırıcı, "Eljif modern bir orta saha ve sistemimize uyum sağlayacak bir oyuncu" diyerek sözlerini tamamladı.

Eljif Elmas, geçtiğimiz sezon sarı lacivert formayla çıktığı 40 resmi maçta 4 gol kaydetti.