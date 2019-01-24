Google’ın mobil işletim sistemi Android’in en son sürümü olan Android Pie’i yayınlamasının üzerinden yaklaşık 5.5 ay geçti. 8 Ağustos 2018’de çıkan Android 9.0 (Pie) ile birlikte kullanıcıların gözü kulağı da cihazlarının ne zaman bu güncellemeyi alacağı sorusunun cevabında.
Üretici markalar, birer birer Android 9.0 güncelleme takvimini yayınlarken, bu konuda son haber Samsung’dan geldi. Samsung Türkiye, guncelmiyiz.com internet sitesi üzerinden Galaxy A7 ve Galaxy A9 için Android 9.0 Pie güncellemesinin ne zaman geleceği açıkladı.
HANGİ MODELLERE GELDİ? HANGİLERİ SIRADA?
Buna göre Galaxy A7 ve Galaxy A9 kullanıcıları 15 Mart 2019 tarihinde Android Pie’e geçiş yapabilecek. Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9+ için 26 Aralık 2018 tarihinde, Galaxy Note 9 için ise 17 Ocak 2019’da yayınlanan Android Pie, 15 Şubat 2019’da Galaxy Note 8, Galaxy S8, Galaxy S8+ için de yayınlanacak.
Samsung’un akıllı telefonları için Android Pie güncelleme takvimi şöyle:
|Cihaz Modeli
Android Pie Güncelleme Tarihi
|Galaxy S9
|26 Aralık 2018
|Galaxy S9+
|26 Aralık 2018
|Galaxy Note 9
|17 Ocak 2019
|Galaxy Note 8
|15 Şubat 2019
|Galaxy S8
|15 Şubat 2019
|Galaxy S8+
|15 Şubat 2019
|Galaxy Tab S4 10.5
|Mart 2019
|Galaxy A6
|Mart 2019
|Galaxy A6+
|Mart 2019
|Galaxy A7 (2018)
|15 Mart 2019
|Galaxy A8+ (2018)
|Mart 2019
|Galaxy A9 (2018)
|15 Mart 2019
|Galaxy J2 Core
|Nisan 2019
|Galaxy J4
|Nisan 2019
|Galaxy J4+
|Nisan 2019
|Galaxy J6
|Nisan 2019
|Galaxy J6+
|Nisan 2019
|Galaxy J7 Prime2
|Nisan 2019
|Galaxy J8
|Nisan 2019
|Galaxy On7 Prime
|Nisan 2019
|Galaxy A8 Star
|Haziran 2019
|Galaxy J7 Neo
|Haziran 2019
|Galaxy J7 Duo
|Haziran 2019
|Galaxy Tab S3
|Ağustos 2019
|Galaxy M10
|Ağustos 2019
|Galaxy M20
|Ağustos 2019
|Galaxy Tab A (2017)
|Eylül 2019
|Galaxy Tab A (2018, 10.5)
|Ekim 2019
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