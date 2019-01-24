Google’ın mobil işletim sistemi Android’in en son sürümü olan Android Pie’i yayınlamasının üzerinden yaklaşık 5.5 ay geçti. 8 Ağustos 2018’de çıkan Android 9.0 (Pie) ile birlikte kullanıcıların gözü kulağı da cihazlarının ne zaman bu güncellemeyi alacağı sorusunun cevabında.

Üretici markalar, birer birer Android 9.0 güncelleme takvimini yayınlarken, bu konuda son haber Samsung’dan geldi. Samsung Türkiye, guncelmiyiz.com internet sitesi üzerinden Galaxy A7 ve Galaxy A9 için Android 9.0 Pie güncellemesinin ne zaman geleceği açıkladı.

HANGİ MODELLERE GELDİ? HANGİLERİ SIRADA?

Buna göre Galaxy A7 ve Galaxy A9 kullanıcıları 15 Mart 2019 tarihinde Android Pie’e geçiş yapabilecek. Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9+ için 26 Aralık 2018 tarihinde, Galaxy Note 9 için ise 17 Ocak 2019’da yayınlanan Android Pie, 15 Şubat 2019’da Galaxy Note 8, Galaxy S8, Galaxy S8+ için de yayınlanacak.

Samsung’un akıllı telefonları için Android Pie güncelleme takvimi şöyle: