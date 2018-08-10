Angers - Nimes maçı öncesi rakamlar

Fransa Ligue 1 heyecanı devam ediyor. Angers, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü Nimes takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:00. Angers, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Nimes, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 113. İddaa'da Angers kazanır 1.95, berabere biter 2.90, Nimes kazanır 2.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.45, 2.5 gol üstünün oranı 1.95. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Angers son haftadaki Nimes müsabasında 3-0 kazandı.

Nimes ise Angers maçında 3-0 yenildi.

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