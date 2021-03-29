Angora Sitesi'nde icra davası! İnşaat firmasıyla ev sahipleri davalı oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemGüncelSon dakika: Angora Sitesi'nde icra davası! İnşaat firmasıyla ev sahipleri davalı oldu
ABONE OL

Angora Sitesi'nde icra davası! İnşaat firmasıyla ev sahipleri davalı oldu

Ankara'da iş ve siyaset dünyasının önde gelen çok sayıda ismine ev sahipliği yapan Angora Sitesi sakinleri, haksız bir icra takibiyle karşı karşıya kaldı. 172 daire için anlaştıkları firma iddialarına göre, ev sahiplerini alacaklı iken borçlu durumuna düşürdü. O borç ödenmeyince firma icra takibi başlattı.

Son dakika: Angora Sitesi'nde icra davası! İnşaat firmasıyla ev sahipleri davalı oldu
Angora Sitesi'nde icra davası! İnşaat firmasıyla ev sahipleri davalı oldu
0:00 / 0:00

Angora Sitesi sakinleri, site içindeki boş arsa için bir inşaat firmasıyla anlaştı. Arsada payı bulunan kooperatif yönetimi ve maliklerden oluşan icra kurulu, arsaya 172 dairenin yapımı için Ekim 2017'de sözleşme imzaladı. Hemen ardından temel atıldı. Sözleşmeye göre, 24 ay sonunda yani Kasım 2019'da evlerin tamamı teslim edilmiş olacaktı. İddiaya göre müteahhit firma sözleşmedeki tarihe uymadı.

Gecikmeli de olsa evler teslim edilmeye başlanırken, yine hak sahiplerinin iddiasına göre, sözleşmede belirtilen malzeme kalitesine uyulmadı.

"SÖZLEŞME DEFORME EDİLDİ"

Hak sahipleri, 172 daire için toplam 84 milyon 150 bin lira ödedi. Ancak müteahhit firma, kur farkı gerekçesiyle 35.4 milyon lira daha talep etti. Ödeme yapmayınca icra takibi başlattı.

Site sakinlerinin avukatı İsmail Kılıç, ilamsız icra takibi başlatıldığını belirterek, kat maliklerinin itirazıyla takibin durdurulduğunu belirtti. Kılıç, "Binaların içine girdiğiniz zaman aslında kat maliklerinin borçlu olmadığı alacaklı olduğu ortaya çıkıyor. Sözleşme imzalandıktan sonra birtakım zeyilnamelerde yüklenici firma lehine sözleşme deforme edilmiş. Kat malikleri ödedikleri paraların nerelere gittiğini merak ediyor, ortaya konulmasını istiyorlar. İşin savcılık boyutu da olacak. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde bir işlem yapmayı düşünüyoruz. Halihazırda icra sürecinin tamamlanmasını bekliyoruz, gerekli adımları atacağız" ifadelerini kullandı.

SİTE SAKİNLERİ TEPKİLİ

Site sakinlerinden İbrahim Aydemir, müteahhit firmanın kendilerinden talep ettiği 35,4 milyon liranın haksız olduğunu belirterek, icra takibi başlatılmasına da tepki gösterdi. "Hukuk ve ticaret etiğine aykırı biçimde, 300'den fazla aile birbiriyle bağlantılıymış gibi, her biri diğerinin borcundan sorumlu olacak şekilde icraya verildi" dedi. Müteahhit firmanın gecikme ve sözleşmeye aykırı malzeme kullanımından ötürü cezai şart talep etmeleri gerekirken borçlu durumuna düşürüldüklerini belirtti.

Bir başka site sakini Mehmet Günaçan da ana sözleşmeye göre, icraya gitmeden önce arabulucu aşaması olduğunu; ancak firmanın usulsüz şekilde icra takibi başlattığını öne sürdü. Bazı konutların el değiştirdiğini, eski sahiplerinin dahi icra takibi ile muhatap olduğunu belirtti. Evlerin malzeme ve işçiliğinden de şikayet eden Günaçan, "Borçlu değil, alacaklıyız" dedi.

FİRMA: KUR FARKINI İSTEDİK

Firma yetkilileri ise haksız olan bir ödeme talep etmediklerini savundu. Yapılan açıklamada, "kur farkından kaynaklı alacağımızı istedik, geri dönüş olmadı. Şimdi herkes mahkemede elindekileri ortaya koyacak, adalet yerini bulacak" denildi. Taraflar konuyu yargıya taşıyacaklarını açıkladı..

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kabine toplanıyor! Son dakika! Yeni kısıtlamalar masada
GÜNDEMKabine toplanıyor! Yeni kısıtlamalar masada
SAĞANAK VAR! Son dakika hava durumu açıklaması! 15 ilde sağanak
GÜNDEM15 ilde sağanak var
Manisa'da traktör uçuruma yuvarlandı, sürücü hayatını kaybetti
GÜNDEMUçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü
Çorum'da ambulans ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var
GÜNDEMÇorum'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Fethiye'de inşaatta çalışanlar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
GÜNDEMFethiye'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
GÜNDEMEge Denizi'nde 4,1'lik deprem
Mardin’de TIR ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
GÜNDEMTIR ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını ...
Kocaeli'de kayınpeder dehşeti: Tartıştığı oğlu, gelini ve 2 torununu yaraladı
GÜNDEMKocaeli'de kayınpeder vahşeti: 4 yaralı
Çankırı'da bir köy karantinaya alındı
GÜNDEMÇankırı'da bir köye Kovid-19 karantinası
TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da bazı okullarda Atatürk büstlerine yapılan saldırıları kınadı
GÜNDEMŞentop, Atatürk büstlerine yapılan saldırıları kınadı