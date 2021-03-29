Angora Sitesi'nde icra davası! İnşaat firmasıyla ev sahipleri davalı oldu 0:00 / 0:00

Angora Sitesi sakinleri, site içindeki boş arsa için bir inşaat firmasıyla anlaştı. Arsada payı bulunan kooperatif yönetimi ve maliklerden oluşan icra kurulu, arsaya 172 dairenin yapımı için Ekim 2017'de sözleşme imzaladı. Hemen ardından temel atıldı. Sözleşmeye göre, 24 ay sonunda yani Kasım 2019'da evlerin tamamı teslim edilmiş olacaktı. İddiaya göre müteahhit firma sözleşmedeki tarihe uymadı.

Gecikmeli de olsa evler teslim edilmeye başlanırken, yine hak sahiplerinin iddiasına göre, sözleşmede belirtilen malzeme kalitesine uyulmadı.

"SÖZLEŞME DEFORME EDİLDİ"

Hak sahipleri, 172 daire için toplam 84 milyon 150 bin lira ödedi. Ancak müteahhit firma, kur farkı gerekçesiyle 35.4 milyon lira daha talep etti. Ödeme yapmayınca icra takibi başlattı.

Site sakinlerinin avukatı İsmail Kılıç, ilamsız icra takibi başlatıldığını belirterek, kat maliklerinin itirazıyla takibin durdurulduğunu belirtti. Kılıç, "Binaların içine girdiğiniz zaman aslında kat maliklerinin borçlu olmadığı alacaklı olduğu ortaya çıkıyor. Sözleşme imzalandıktan sonra birtakım zeyilnamelerde yüklenici firma lehine sözleşme deforme edilmiş. Kat malikleri ödedikleri paraların nerelere gittiğini merak ediyor, ortaya konulmasını istiyorlar. İşin savcılık boyutu da olacak. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde bir işlem yapmayı düşünüyoruz. Halihazırda icra sürecinin tamamlanmasını bekliyoruz, gerekli adımları atacağız" ifadelerini kullandı.

SİTE SAKİNLERİ TEPKİLİ

Site sakinlerinden İbrahim Aydemir, müteahhit firmanın kendilerinden talep ettiği 35,4 milyon liranın haksız olduğunu belirterek, icra takibi başlatılmasına da tepki gösterdi. "Hukuk ve ticaret etiğine aykırı biçimde, 300'den fazla aile birbiriyle bağlantılıymış gibi, her biri diğerinin borcundan sorumlu olacak şekilde icraya verildi" dedi. Müteahhit firmanın gecikme ve sözleşmeye aykırı malzeme kullanımından ötürü cezai şart talep etmeleri gerekirken borçlu durumuna düşürüldüklerini belirtti.

Bir başka site sakini Mehmet Günaçan da ana sözleşmeye göre, icraya gitmeden önce arabulucu aşaması olduğunu; ancak firmanın usulsüz şekilde icra takibi başlattığını öne sürdü. Bazı konutların el değiştirdiğini, eski sahiplerinin dahi icra takibi ile muhatap olduğunu belirtti. Evlerin malzeme ve işçiliğinden de şikayet eden Günaçan, "Borçlu değil, alacaklıyız" dedi.

FİRMA: KUR FARKINI İSTEDİK

Firma yetkilileri ise haksız olan bir ödeme talep etmediklerini savundu. Yapılan açıklamada, "kur farkından kaynaklı alacağımızı istedik, geri dönüş olmadı. Şimdi herkes mahkemede elindekileri ortaya koyacak, adalet yerini bulacak" denildi. Taraflar konuyu yargıya taşıyacaklarını açıkladı..