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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: Ankara'da 20 daireli binaya karantina! - Haberler
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11 kişide koronavirüs çıkan 20 daireli binaya karantina

Ankara'da çarpıcı bir olay yaşandı. Kentte, filyasyon ekiplerinin PCR testi yaptığı 20 daireli binada oturanlardan 11'inde koronavirüs tespit edildi. Bina karantinaya alınırken, virüsün apartman toplantısı yapılması nedeniyle yayıldığı ileri sürüldü. Bir bina sakini ise bir kişide mutasyonlu virüs çıkması nedeniyle hastalığın yayıldığını iddia etti

SON DAKİKA: Ankara'da 20 daireli binaya karantina! - Haberler
Ankara'da 20 daireli binaya karantina!
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DHA

Keçiören ilçesinde bulunan 20 daireli apartmanda önceki gün filyasyon ekipleri PCR taraması yaptı. Sağlık görevlileri, daireleri tek tek gezerek ev sakinlerine PCR testi yaptı.

DHA'nın haberine göre, yapılan tarama sonucunda 11 kişide koronavirüs saptandı. Bunun üzerine bina karantinaya alındı. Apartmanın girişi kapatıldı.

Sağlık durumları iyi olan koronavirüs hastaları, evlerinde ilaç tedavisine başladı. Binada oturanların temel ihtiyaçları ise, apartmanın önünde önlem alan polis ekibi tarafından karşılanıyor.

APARTMAN TOPLANTISINDAN YAYILDIĞI İDDİASI

Binada koronavirüsün yayılmasına, hafta sonu yapılan apartman toplantısının neden olduğu ileri sürüldü. Binaya güvenlik sistemi kurulması için yapılan toplantıda fiziksel mesafeye ve maske kuralına uyulmadığı iddia edildi. Toplantıya katılanlardan birisinin koronavirüs hastası olduğu ve virüsü diğerlerine yaydığı öne sürüldü.

'MUTASYONLU VİRÜSTEN YAYILDI'

Apartman sakinlerinden Nursel Eroğlu ise virüsün yayılmasında toplantı değil, mutasyonlu virüsün etkili olduğunu iddia etti. Eroğlu, "Asla apartman toplantısından değil. Mutasyonlu bir komşumuz var. Ondan hızla yayılması engellensin diye apartman karantinaya alındı. Toplantıyı pazar günü akşam saatlerinde yaptık.

Toplantıda yöneticimiz camları açtırdı, hava sirkülasyonunu sağladı, sosyal mesafeyi de almıştık ve maskeliydik. Dış kapıda güvenlik anahtarı takılmasının onayı için imza alındı, 10-15 dakikalık bir şeydi. Binada 20 daire var. Dairelerde 5-6 kişi var. Herkese test yapıldı. Mutasyonlu hastadan önce bir tane de cenaze vardı binamızda. Ama onların ki mutasyonlu değildi" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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