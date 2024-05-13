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        Ankara'da düğün konvoyundaki maganda yakalandı

        Ankara'da düğün konvoyunda araçtan silahla ateş açan ve görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıyan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 02:10 Güncelleme: 13.05.2024 - 02:11
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        Düğün konvoyundaki maganda yakalandı
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        Ankara'nın Keçiören ilçesinde, düğün konvoyunda araçtan ateş eden V.Ç. polis ekipleri tarafından yakalandı.

        Ankara Protokol Yolu üzerinde düğün konvoyunda bir araçtan havaya ateş eden kişi olduğuna dair ihbar üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı.

        Bölgede araştırma yapan polis ekipleri Kuzey Ankara tüneli içerisinde yol üzerinde dağınık vaziyette 5 adet kurusıkı tabanca kovanı buldu. Yapılan araştırmalar sonucunda kurusıkı tabanca ile ateş eden kişinin V.Ç. olduğunu belirledi.

        DHA'nın haberine göre; şüpheli V.Ç. ekipler tarafından Keçiören ilçesinde olayda kullandığı kurusıkı tabanca ile yakalandı. Şüpheliyle ilgili adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

        Şüphelinin araçtan ateş açtığı anlar, cep telefonu kamerasına yansımıştı.

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