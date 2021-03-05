Ankara'da ekmek zammı iptal edildi

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Ankara valiliği ekmeğe yapılan zammın iptal edildiğini duyurdu. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamadaşu ifadeler yer aldı:

"Ankara Ticaret Odası tarafından valiliğimize gönderilen ekmek ve pide tarifelerinde yapılmak istenen zam oranına, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda valiliğimizce yapılan itiraz komisyonda değerlendirilmiş ve komisyonca Ankara Ticaret Odası'nın yolladığı tarife iptal edilmiştir.

Yine ilgili mevzuat çerçevesinde, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından valiliğimize gönderilen ekmek ve pide fiyat tarifelerine yaptığımız itiraz da komisyon tarafından değerlendirilmiş ve komisyonca itirazımız oy çokluğuyla reddedildiği için valililiğimizce yasal yetkimiz kullanılarak adı geçen tarifeye yönelik Ticaret Mahkemesi'nde itiraz davası açılmıştır."