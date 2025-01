Ankara'da kırmızı et fiyatları Ramazan'da sabitlendi - Alışveriş Haberleri

Ankara'da kırmızı et fiyatları Ramazan'da sabitlendi - Alışveriş Haberleri

Ankara'da kırmızı et fiyatları Ramazan'da sabitlendi Ankara Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (PERDER) Başkanı Ramazan Gülhan, Et ve Süt Kurumu (ESK) ürünlerini sattıkları İstanbul ve Ankara'daki mağazalarda et fiyatlarına ramazan ayının sonuna kadar zam yapmama kararı aldıklarını belirterek, "Şu anda ESK'den temin edilen dana kuşbaşının kilogramını 399 liradan veriyoruz, dana kıymayı 379 liraya satıyoruz" dedi

Anadolu Ajansı Giriş: 30.01.2025 - 12:27 Güncelleme: 30.01.2025 - 12:28 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL