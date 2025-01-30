Gülben Ergen, ifade verdi

Tekirdağ'da cinsel istismar ve darp sonucu hastaneye kaldırılan Sıla bebek, 7 Ekim'de hayatını kaybetmişti. Yaşanan olayla ilgili şarkıcı Gülben Ergen de X hesabından paylaşımda bulunarak duruma tepki göstermişti.

Gülben Ergen'in söz konusu paylaşımında; "İnsan suretindeki yaratıklar Sıla'ya nasıl kıydınız? Bebek, o bebek" ifadeleri vardı.

Gelen şikâyetler üzerine Gülben Ergen, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na ifade vermeye gitti. Ergen, ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı. Ergen, adliyeden çıkarken; "Çocuklar için her zaman mücadele etmeye devam edeceğim" dedi. Gülben Ergen, ardından sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: