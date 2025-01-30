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        Gülben Ergen, ifade verdi

        Gülben Ergen, hayatını kaybeden Sıla bebekle ilgili yaptığı bir paylaşım nedeniyle Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade verdi. Gülben Ergen, adliyeden çıkarken; "Çocuklar için her zaman mücadele etmeye devam edeceğim" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 11:55 Güncelleme: 30.01.2025 - 12:22
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        Gülben Ergen, ifade verdi
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        Tekirdağ'da cinsel istismar ve darp sonucu hastaneye kaldırılan Sıla bebek, 7 Ekim'de hayatını kaybetmişti. Yaşanan olayla ilgili şarkıcı Gülben Ergen de X hesabından paylaşımda bulunarak duruma tepki göstermişti.

        Gülben Ergen'in söz konusu paylaşımında; "İnsan suretindeki yaratıklar Sıla'ya nasıl kıydınız? Bebek, o bebek" ifadeleri vardı.

        Gelen şikâyetler üzerine Gülben Ergen, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na ifade vermeye gitti. Ergen, ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı. Ergen, adliyeden çıkarken; "Çocuklar için her zaman mücadele etmeye devam edeceğim" dedi.

        Gülben Ergen, ardından sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

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