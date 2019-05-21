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Ankara'da Pink Martini rüzgarı

Ünlü müzik grubu Pink Martini, Ankara konserinde seyircileri sahneye davet edip şarkılarını onlarla seslendirdi.

Pink Martini

Başkentliler Pink Marti'niyle coştu. Congresium Ankara'da sahne alan grup, farklı dillerde ve tarzlardan oluşan geniş repertuvarıyla konsere gelen müzik severlere unutulmaz bir gece yaşattı.

"Amado Mio", "Sympathique", "Ich Dich Liebe", "Donde Estas", "Anna", "Exodus" ve "Tomato" ve "I am woman" gibi sevilen şarkılarını seslendiren Pink Martini, "Aşkım Bahardı" ve "Üsküdar" gibi Türkçe şarkılarıyla seyircilerden büyük alkış aldı. 

Pink Martini konserin bir bölümünde, seyircileri sahneye davet ederek şarkılarını onlarla birlikte seslendirdi.

Grubun kurucu üyesi piyanist Thomas M. Lauderdale, vokalist China Forbes ve diğer sanatçılar, performansıyla müzikseverlerin beğenisini topladı.
Piyanist Lauderdale, Brasil şarkısı eşliğinde seyircilerle halka kurarak izleyicilerin bulunduğu yere geldi, dans etti ve onları tekrar sahneye çağırarak şarkıyı birlikte söyledi.

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