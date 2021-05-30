Ankara'daki sır ölümde korkunç şüphe! 0:00 / 0:00

DHA

Altındağ ilçesinde bir apartmanda yaşayan Tuğçe Mutlu'nun evinden dün akşam koku gelmesi üzerine durum polise bildirildi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Mutlu'nun cansız bedeniyle karşılaştı.

DHA'nın haberine göre, Mutlu'nun bir süre önce silahla tek el ateş edilerek başından vurulduğu belirlendi. Evdeki inceleme sırasında bir miktar uyuşturucu madde de ele geçirildi. Yakın zamanda eşinden boşanan Mutlu'nun sahtecilik ve uyuşturucudan 11 suç kaydının olduğu öğrenildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan polis, evdeki eşyaların dağınık olması ve silah bulunmaması üzerine, Tuğçe'nin cinayete kurban gittiği ihtimali üzerinde duruyor.

Ekipler bu kapsamda evin çevresinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ayrıca, Tuğçe'nin en son görüştüğü kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Öte yandan genç kadının cenazesi öğle saatlerinde Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.