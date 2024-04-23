Ankaragücü - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kritik maç saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm bilgiler ve muhtemel 11'ler...
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Eryaman Stadyumu'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Ümit Öztürk görev yapacak. Ankaragücü ile Beşiktaş arasındaki müsabaka ATV'den yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK VAR
Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Serkan Emrecan Terzi ile tedavi ve adaptasyon süreçleri devam eden Onur Bulut, Semih Kılıçsoy, Bakhtiyor Zaynutdinov ve Tayfur Bingöl, Ankaragücü maçının kadrosuna alınmadı.
Sakatlıkları geçen Mert Günok, Omar Colley, Salih Uçan ve Arthur Masuaku da kamp kadrosuna dahil edildi.
İşte muhtemel 11'ler...
BEŞİKTAŞ:
Mert
Svensson
Necip
Colley
Umut
Al-Musrati
Gedson
Ghezzal
Muçi
Rashica
Muleka