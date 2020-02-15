Ligdeki son iki maçında da puan kaybeden Fenerbahçe, Mustafa Reşit Akçay yönetiminde çıkış yakalayan Ankaragücü'ne konuk oluyor. Bu mücadele öncesinde Fenerbahçe'nin 38, Ankaragücü'nün ise 17 puanı bulunuyor.

ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE

SAAT: 20.00

HAKEM: Mete Kalkavan

STAT: Eryaman

YAYIN: beIN SPORTS 1

ANKARAGÜCÜ: Ricardo, Kitsiou, Alihan, Kulusic, Pinto, Lukasik, Sedat, Faty, Saba, Rodrigues, Michalak

YEDEKLER: Yiğit, Pazdan, Orkan, Atila, Cebrail, Stanojevic, Rivas, Fatih, İlhan, Aydın

TEKNİKDİREKTÖR: Mustafa Reşit Akçay

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Ozan, Gustavo, Deniz, Tolga, Kruse, Muric

YEDEKLER: Harun, Falette, Hasan Ali, Emre, Tolgay, Mehmet Ekici, Mevlüt, Ferdi, Zajc, Rami

TEKNİKDİREKTÖR: Ersun Yanal

Süper Lig'deki son 2 maçında 5 puan kaybeden ve lider Demir Grup Sivasspor'un 4 puan gerisinde 6. sırada yer alan sarı-lacivertliler, Ankara'da tekrar galibiyetle tanışmayı hedefliyor. İkinci yarıya Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir galibiyetleriyle başlayan Fenerbahçe, son iki maçında ise Trabzonspor'a (1-2) kaybedip, Aytemiz Alanyaspor'la (1-1) berabere kaldı.

Ligde 14 maç sonra geçen hafta deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenerek galibiyet özlemine son veren başkent ekibi, haftaya 17 puanla 16. sırada girdi. Fenerbahçe ise 38 puanla 6. sırada bulunuyor. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.

TEK EKSİK RODRIGUES

Uzun bir süre sonra tam kadro sahaya çıkmaya hazırlanan Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü maçı öncesi Gary Rodrigues'in sakatlığı üzüntü yaşattı. Hasan Ali Kaldırım'ın tedavisinin tamamlanmasıyla eksik futbolcusu kalmayan sarı-lacivertli ekibin dünkü antrenmanında bu kez Rodrigues sakatlık geçirerek MKE Ankaragücü maçında oynama şansını kaçırdı.

ÜÇ İSİM CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisi öncesi 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Luis Gustavo, Vedat Muric ve Altay Bayındır, MKE Ankaragücü maçında sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecekler ve derbide forma giyemeyecekler.

DERTLASMAN!

Fenerbahçe'nin bu sezonki deplasman performansı iç açıcı değil. Süper Lig'de oynadığı 11 dış saha maçında 4 galibiyet alabilen sarı-lacivertliler, 3 kez berabere kalıp, 4 kez de yenildi. Bu sezon toplam 25 puan yitiren sarı-lacivertliler, bu kayıpların 18'ini deplasmanda yaşadı.

102. RANDEVU

Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 102. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında geride kalan 101 maçta Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 64-10 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Renktaşlar, 27 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin ligde attığı 187 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 67 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı.

ANKARA'DAKİ MAÇLAR

İki takım ligde şimdiye dek Ankara'da 49 kez karşılaştı. Fenerbahçe, genel toplamdaki üstünlüğünü Ankara'daki maçlarda da göstererek, renktaşına galibiyet sayısında 27-6 üstünlük kurdu. İki ekip Ankara'daki 16 maçta da eşitliği bozamadı. Başkentte Fenerbahçe 83, MKE Ankaragücü 33 gol attı. Geçen sezon Ankara'da oynanan müsabaka 1-1 tamamlandı.

Öte yandan, iki takım arasında 2006-2007 sezonunda Ankara'da yapılması gereken lig maçı, başkent temsilcisinin cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve gülen taraf 1-0'lık skorla Fenerbahçe olmuştu.

EN FARKLI GALİBİYETLER

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2010-2011 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık skorla elde etti. MKE Ankaragücü ise Fenerbahçe karşısında ligde şimdiye dek en farklı galibiyetini geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da 3-1'lik skorla aldı.

ERYAMAN STADI