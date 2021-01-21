16' Hadergjonaj (kendi kalesine)
Kasımpaşa, Süper Lig'in 20. hafta maçında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor.
ANKARAGÜCÜ - KASIMPAŞA
STAT: Eryaman Stadı
HAKEM: Sarper Barış Saka
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports 2
ANKARAGÜCÜ: Friedrich, Sarlija, Atakan, Erdi, Pinto, İbrahim, Lukasik, Saba, Çekiçi, Paintsil, Badji
TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Dalcı
KASIMPAŞA: Ramazan, Feyzi, Hadergjonaj, Brecka, Haddadi, Sadiku, Aytaç, Hajradinovic, Yusuf, Hodzic, Thelin
TEKNİK DİREKTÖR: Fuat Çapa
Süper Lig'de çıktığı 18 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa'nın 22 puanı bulunuyor. Ligde oynadığı 18 müsabakanın 4'ünü kazanıp, 3'ünde berabere kalan ve 11'ini kaybeden MKE Ankaragücü ise 15 puana sahip. Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan Julian Jeanvier, Fode Koita, Gilbert Koomson ve Tarkan Serbest kırmızı kart cezalısı Derrick Luckassen maçta forma giyemeyecek.
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