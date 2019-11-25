Mert, Beştepe Tesisleri'nde Pasifik İnşaat ile imzalanan sponsorluk anlaşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Öncelikle başkent ekibinin 3 puan silme cezasıyla karşı karşıya kalmaması için çalıştıklarını vurgulayan Mert, "5 futbolcunun hepsi ve menajerleriyle görüşmeler yapılıyor. Belli bir aşamaya gelindi. Süreç işliyor, bitirebilirsek size haber verebileceğiz. Ankaragücü çıkıştan önceki son virajda. Bu yönetim bu işleri toparlayabilirse toparlayacak, toparlayamazsa Ankaragücü'nün gidişatı, sonu iyi olmaz." diye konuştu.

"Menajerler, avukatlar buraya para yağıyor, bu işler hemen halledilecek diye görmesinler." ifadesini kullanan Mert, şöyle devam etti:

"Böyle bir şey yok. Yaşamsal faaliyetleri sürdürüyoruz. Enkaz edebiyatı yapmak istemiyoruz ama durum gerçekten iyi değil. 5 futbolcuyla ilgili toplam 5 milyon 278 bin avro FIFA'da eksi 3 puan için işlemleri bitmiş, bekleyen dosya var. Putsila 598 bin avro, Kone 1 milyon 503 bin avro, Orgill'in kulübü 541 bin avro, Kibong 170 bin avro, Bifouma 2 milyon 465 bin avro... İlk geldiğimiz günden itibaren bunlarla görüşmeye başladık. Bu kulübü yaşatırlarsa herkes parasını alır. Herkes 'ben bu paramı alacağım' derse de hiçkimse bir şey alamaz. Onlar da bu alacaklarını tahsis etmek istiyorlarsa mantıklı davranmalılar. Biz iyi niyetliyiz, bu borçları ödemeye geldik. Bir şekilde ödenecek ama ne kadar sürede, nasıl ödenir, orasına bakılacak. Futbolcular, menajerler, avukatlar da iyi niyetli olurlar ödeme planlarını kabul ederlerse bu iş çözülür. Çözülmezse biz Ankaragücü'nün bir alt lige düşmesine kahroluruz. Onların hiçbirisi de hiçbir şey alamaz."

Mert, bir yandan da transfer yasağını kaldırmak için çalışmaların sürdüğünü dile getirerek, "Geldiğimiz günden beri 4-5 kişilik bir ekip tamamen bu işlere odaklandık. Onlarla da görüşüldü, belli noktalara gelindi. Toplam dosya tutarı 80 milyona yakın. 80 milyon lira tek seferde ödenecek para değil, durumunuza göre yüzde 20-30'u taahhüt ediyorsunuz. Transfer yasağının açılması için onlardan izin yazısı alıyorsunuz." şeklinde konuştu.

Göreve 31 Ekim'de geldiklerini hatırlatan Mert, şunları kaydetti:

"31 Ekim 2019'dan itibaren bize kim ne hizmet verdiyse zaten ödeyerek gidiyoruz. Bu, 'önceki borç bizim değil' demek değil. Bu Ankaragücü'nün borcu. Buraya yapılmış 300 milyon lira borç var. Bu borcun yapılandırılması için uğraşıyoruz. Aylık 7 milyon lira civarında futbolcu gideri var. Kulüp, transfer yasağını kaldıramadığı için eldeki futbolculara daha yüksek bedellerle sözleşmeler yapmış. Buranın sabit giderleriyle beraber kulübün aylık 8 milyon civarında gideri var. Geldiğimiz hafta, bizden önceki yönetimin taahhüt ettiği primleri ödedik. Burada bir devamlılık var. 'Onlar taahhüt etti, bizi ilgilendirmez' demiyoruz. Futbolcuların, personelin maaşlarının bir kısmını ödedik. Hemen hemen herkes burada bir para aldı. Bugüne kadar harcanan paranın tamamı yönetim kurulunun katkısıyla yapıldı."

Mert, eski yönetimin borçları yapılandırmak için yaptığı girişimlerden sonuç alamamasıyla ilgili soruya "Herhalde bizim kriterler uygun gelmiyor. Transfer yasağını açamamışsın, ligden düşmeye aday görünüyorsun, sponsorluk anlaşmaların yok. Banka seni riskli görüyor. Bizim öyle bir girişimimiz olur ama açıkçası sonuç alamayacağımız bir işle de çok uğraşmak istemiyoruz." yanıtını verdi.