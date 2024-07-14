Beşiktaş'ta "Kara Duvar" bekleyişi: Gözler diğer bakanlıklarda...

Beşiktaş yönetiminin kale arka tribünlere "ayakta seyirci" alma projesi için bekleyiş devam ediyor.

Alman ekibi Dortmund'un "Sarı Duvar"ından esinlenen siyah-beyazlılar, Tüpraş Stadyumu'nda "Kara Duvar" oluşturmak için harekete geçmişti.

Yönetim yeni sezon kombine fiyatlarında kale arkası tribün için buradan çıkacak kararı beklerken arka planda yaşananlar da belli oldu.

GÖZLER DİĞER BAKANLIKLARDA Beşiktaş'ın Gençlik ve Spor Bakanlığı'na yaptığı başvuruya olumlu yanıt gelse de gözlerin diğer bakanlıklarda olduğu öğrenildi. Ayakta seyirci alınacağı için stat kapasitesinde olacak artış nedeniyle yönetmelik çıkması gerekiyor. Bu nedenle de Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yaptığı yazışmaların ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve belediyeler de bu kapasite artışı ile ilgili gerekli incelemeleri yapıp onaya sunacak. REKLAM

KAPASİTE ARTIŞI NEDENİYLE GÜVENLİK İNCELEMESİ Beşiktaş'ın "Kara Duvar" projesi gerçekleşmesi halinde fazladan 7 bin taraftar tribünde yerini alabilecek. Bu nedenle de bu kapasite artışının hem stat yapısına uygunluğu hem de acil durumlarda çıkışlar başta olmak üzere güvenlik konuları inceleniyor.