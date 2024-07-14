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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Van Gölü'nde facia! Can kayıpları var | Son dakika haberleri

        Van Gölü'nde facia! Can kayıpları var

        Van Gölü'nde tam bir facia yaşandı. Göle serinlemek için giren 3 arkadaş kayboldu. Yapılan aramada Müslüm Ülgen ile Serhat Elçi'nin cansız bedenlerine ulaşıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 16:18 Güncelleme: 14.07.2024 - 16:18
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        Van Gölü'nde facia! Can kayıpları var
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        Van Gölü'ne serinlemek için giren 3 arkadaştan Müslüm Ülgen (21) ile Serhat Elçi'nin (34) cansız bedenleri bulundu, kayıp Ramazan Babat (21) ekipler tarafından aranıyor.

        DHA'nın haberine göre Van'da serinlemek isteyen Müslüm Ülgen, Serhat Elçi ve Ramazan Babat, öğle saatlerinde Tuşba ilçesi Çarpanak Adası yakınlarındaki Van Gölü'ne girdi.

        3 arkadaş, bir süre sonra akıntıya kapılınca çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı deniz polisi, Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

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        Ekipler göl üzerinde tekne ve botlarla arama çalışması yaparken, dalgıçlar 3 arkadaşın kaybolduğu bölgede 25 metreye kadar dalış gerçekleştirdi. Çalışmalarda ayrıca İnsansız Su Altı Robotu (ROV) da kullanıldı. Müslüm Ülgen ile Serhat Elçi'nin cansız bedenlerine ulaşılırken, kayıp Ramazan Babat'ı arama çalışmaları sürüyor. Cenazeler, otopsi işlemleri için adli tıp kurumuna gönderilecek.

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