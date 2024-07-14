Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Donald Trump'a suikast girişimi! Saldırgan Trump'a nasıl bu kadar yaklaştı? | Dış Haberler

        Donald Trump'a suikast girişimi! Saldırgan Trump'a nasıl bu kadar yaklaştı?

        Dünya, Donald Trump'ın seçim mitinginde uğradığı silahlı saldırıyı konuşurken, saldırganın Trump'a bu kadar yaklaşması 'güvenlik ihmali' sorularını da beraberinde getirdi. ABD Gizli Servisi'nin de saldırganın Trump'a nasıl bu kadar yaklaşabildiğini soruşturduğu bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 10:54 Güncelleme: 14.07.2024 - 10:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Saldırgan Trump'a nasıl bu kadar yaklaştı?
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        ABD Gizli Servisinin, eski ABD Başkanı Donald Trump'a miting sırasında silahla suikast girişimi düzenleyen saldırganın Trump'a nasıl bu kadar yaklaşabildiğini soruşturduğu bildirildi.

        Trump'a mitinginde suikast girişimi! Neler yaşandı?
        Trump'a mitinginde suikast girişimi! Neler yaşandı? Haberi Görüntüle

        Associated Press (AP), mitingde çekilen onlarca video ve fotoğrafın yanı sıra uydu görüntüleri üzerinden eski Başkan Trump'a yönelik saldırıyı analiz etti.

        Analize göre, bu veriler, saldırganın Trump'ın konuşma yaptığı sahneye "şaşırtıcı" derecede yaklaşabildiğini gösteriyor.

        Sosyal medyada yayımlanan videolara göre, Trump'ın mitinginin yapıldığı alanın kuzeyindeki bir üretim tesisinin çatısında bulunan gri kamuflaj giymiş bir adamın cesedi görülüyor.

        Dünyadan Trump'a yönelik saldırıya kınama
        Dünyadan Trump'a yönelik saldırıya kınama Haberi Görüntüle

        Çatı, Trump'ın konuşma yaptığı yere 150 metre mesafede ve bu uzaklık ABD ordusunda acemi erlerin temel eğitimde M16 tipi otomatik tüfeğiyle insan boyutundaki hedefleri vurmaları istenen mesafeye tekabül ediyor.

        REKLAM

        Saldırganın kullandığı AR-15 ise M16'nın yarı otomatik sivil modeli.

        İsimlerinin açıklanmaması koşuluyla AP'ye konuşan iki emniyet yetkilisi, ABD Gizli Servisinin, saldırganın Trump'a nasıl bu kadar yaklaştığını soruşturduğunu aktardı.

        Yetkililer, Gizli Servisin kesin nişancı ekibi ile karşı saldırı ekibinin saldırı sırasında mitingde bulunduğunu ifade etti.

        Öte yandan İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, yaptığı açıklamada, Bakanlığın ve Gizli Servisin silahlı saldırıyı soruşturmak üzere kolluk kuvvetleriyle çalıştığını söyledi.

        Mayorkas, başkan adaylarının ve seçim kampanyası kapsamında yürütülen etkinliklerin güvenliğini sağlamanın en hayati önceliklerinden biri olduğunu kaydetti.

        Bakan Mayorkas, "Bu saldırıyı mümkün olan en güçlü şekilde kınıyor ve Gizli Servisi bugün gösterdikleri hızlı eylemden dolayı takdir ediyoruz. Başkan Biden, eski Başkan Trump ve kampanyalarıyla irtibat halindeyiz, onların emniyet ve güvenliğini sağlamak için mümkün olan her türlü tedbiri alıyoruz." diye konuştu.

        BBC'nin haberine göre de Trump'ın mitingde uğradığı saldırı "güvenlik zafiyeti" tartışmalarına yol açtı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Donald Trump
        #ABD
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suikast girişimini şiddetle kınıyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suikast girişimini şiddetle kınıyorum
        Trump'a mitinginde suikast girişimi! Neler yaşandı?
        Trump'a mitinginde suikast girişimi! Neler yaşandı?
        Dünyadan Trump'a yönelik saldırıya kınama
        Dünyadan Trump'a yönelik saldırıya kınama
        Trump'tan ilk açıklama
        Trump'tan ilk açıklama
        Biden'dan ilk tepki
        Biden'dan ilk tepki
        'Aşk tuzağı' kurdukları kişiyi öldürüp yaktılar!
        'Aşk tuzağı' kurdukları kişiyi öldürüp yaktılar!
        Final günü geldi çattı!
        Final günü geldi çattı!
        Günde üç öğün yemek sağlıklı mı?
        Günde üç öğün yemek sağlıklı mı?
        Bir kabak ve iki şehrin hikâyesi
        Bir kabak ve iki şehrin hikâyesi
        Peş peşe uyarılar! Şiddetli yağışa dikkat
        Peş peşe uyarılar! Şiddetli yağışa dikkat
        Güzelliği sonu oldu
        Güzelliği sonu oldu
        'Güldürmeye devam edeceğiz'
        'Güldürmeye devam edeceğiz'
        On binlerce İsrailliden protesto
        On binlerce İsrailliden protesto
        Ailelerin korkulu rüyası: Ateşli havale beyinde hasar bırakır mı?
        Ailelerin korkulu rüyası: Ateşli havale beyinde hasar bırakır mı?
        İntikam için 5 atı zehirledi bir eşeği kesti
        İntikam için 5 atı zehirledi bir eşeği kesti
        Fenerbahçe'den gollü prova!
        Fenerbahçe'den gollü prova!
        'Mide balonu' operasyonunda öldü! 1 kişi tutuklandı
        'Mide balonu' operasyonunda öldü! 1 kişi tutuklandı
        Yıldızlarla dolu bir törenle evlendiler
        Yıldızlarla dolu bir törenle evlendiler
        Tatilde en mutlu olunan an 43. saat
        Tatilde en mutlu olunan an 43. saat
        Dünyada en çok konuşulan 10 dil!
        Dünyada en çok konuşulan 10 dil!