Dünya tarihinde liderlere yönelik suikastlar
Kasım ayında gerçekleşecek ABD Başkanlık seçimi için yarışa hazırlanan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın mitinginde silahlı saldırıya uğraması dünya gündemine oturdu. Trump'a yönelik suikast girişimi dünya tarihinde liderlere düzenlenen suikast girişimlerini bir kez daha hatırlattı. Bugüne kadar suikasta uğrayan ABD başkanlarından 4'ü öldü, 5'i kurtuldu
John F. Kennedy
ABD'nin 35. Başkanı John F. Kennedy, 22 Kasım 1963'te Dallas'ta uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. Suikastın faili olarak yakalanan Lee Harvey Oswald ise gözaltındayken Jack Ruby tarafından öldürüldü.
Resmi açıklamalarda Ruby'nin, Oswald'u "bireysel tepki" nedeniyle öldürdüğü ve herhangi bir örgütle bağlantısının kurulmadığı iddia edildi.
Kennedy suikastı, üzerinden geçen yaklaşık 59 yıla rağmen hala birçok soruyu içerisinde barındırıyor. Hakkında birçok komplo teorisi üretilen suikast, "Killing Kennedy" isimli filmle beyaz perdeye aktarıldı.
Abraham Lincoln
Eski ABD Başkanı Abraham Lincoln, 14 Nisan 1865'te eşi Mary Todd Lincoln ile Washington'da "Amerikalı Kuzenimiz" adlı komedi oyununun özel bir gösterimine katıldıkları sırada suikasta uğradı. Saldırıdan bir gün sonra hayatını kaybeden Lincoln, öldürülen ilk ABD başkanı oldu.
James Garfield
ABD'de suikasta kurban giden ikinci başkan ise 2 Temmuz 1881'de James Garfield oldu. Garfield, görevinin 6. ayında silahlı saldırıya uğradı.
William MCKinley
Ülkede üçüncü suikast ise 6 Eylül 1901'de 25. ABD Başkanı William MCKinley'e yapıldı.
MCKinley, New York'ta yaptığı bir konuşmanın ardından insanlarla tokalaşırken vuruldu.
ABD'de ölümle sonuçlanan son suikast ise Kasım 1963'te 25. ABD Başkanı John F. Kennedy'ye düzenlendi.
İndira Gandi
Hindistan'ın ilk ve tek kadın Başbakanı olan İndira Gandi de suikasta kurban giden liderler arasında. Gandi, Sihler'e ait "Altın Tapınak"a yapılan askeri baskının emrini verdiği gerekçesiyle 2 Sih korumasınca 31 Ekim 1984'te vurularak hayatını kaybetti.
Gandi'nin öldürülmesinin ardından Hindistan'da Sihlere yönelik saldırılarda binlerce kişi öldürüldü.
Olof Palme
Eski İsveç Başbakanı Olof Palme, Güney Afrika'daki ırkçı rejiminin yanı sıra hem ABD hem de Sovyetler Birliği'ni eleştiriyordu. Palme hükümeti, 1984'te PKK'yı terör örgütü olarak tanıdı.
Palme, 28 Şubat 1986'da eşiyle birlikte gittiği sinema salonundan çıktıktan sonra arkasından yaklaşan bir kişinin ateş açması sonucu yaşamını yitirdi.
Stockholm'un en işlek caddelerinden birinde eşiyle evine doğru yürüyen Palme'nin vurulduğu gün, korumaları yanında değildi.
Terör örgütü PKK'nın da şüphelileri arasında yer aldığı suikasta ilişkin onlarca kitap yazılırken, cinayete ilişkin soru işaretleri bugün hala devam ediyor.
Turgut Özal
Türkiye'de de birçok siyasi lider, suikast girişimlerine maruz kaldı.
Turgut Özal başbakan olarak görev yaptığı sırada partisi ANAP'ın 18 Haziran 1988'de Ankara'da düzenlenen kongresinde kürsüde yaptığı konuşmada, Kartal Demirağ tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Parmağından yaralanan Özal, suikast girişimi sonrası tekrar kürsüye çıkarak konuşmasını tamamladı
Abe Şinzo
8 Temmuz 2022'de eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo, Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek için katıldığı etkinlikte silahla vurularak ağır yaralanmıştı, hastaneye kaldırılan Abe tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.
Robert Fico
Son olarak Trump'a yönelik suikast girişiminden önce Mayıs ayında Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğramıştı.
Fico, başkent Bratislava’ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Handlova kasabasında düzenlenen Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında kendisini binanın önünde bekleyenleri selamladığı sırada silahlı saldırıya uğramıştı.
Fico, saldırıdan aylar sonra görevine döndü.