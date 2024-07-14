Edebiyat dünyası, büyük aşkların ve trajik sonların buluştuğu bir sahnedir. Aşkın en güzel ve en acı yönlerini gösteren hikayeler, okuyucuları derin bir duygusal yolculuğa çıkarabilir. Biz de bu yüzden haberimizde sonu trajik biten ve okurlarını gözyaşlarına boğabilecek unutulmaz aşk hikayelerini bir araya getirdik. Hem kalbinize dokunacak hem de edebi klasiklerden olan bu kitaplar, aşkın ve kaybın evrensel temalarını anlatıyor. İşte, bazı trajik sonlarla biten hikayelere dair detaylar...