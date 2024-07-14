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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Silivri'de otluk alanda yangın! Bazı evlere de sıçradı | Son dakika haberleri

        Silivri'de otluk alanda yangın! Bazı evlere de sıçradı

        İstanbul Silivri'de otluk alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek, çevredeki bazı evlere de sıçrayan yangına müdahale ediliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 15:43 Güncelleme: 14.07.2024 - 15:43
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        Silivri'de otluk alanda yangın! Evlere de sıçradı
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        Silivri'de otluk alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

        AA'da yer alan habere göre Gazitepe Caddesi'nde tarlaların da bulunduğu ağaçlık alanda farklı noktalarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Kısa sürede büyüyerek, çevredeki bazı evlere de sıçrayan ve geniş alana yayılan yangına müdahale devam ediyor.

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        İtfaiye, yerleşim yerlerine yönlendirilirken Anadolu Yakası'ndan da ekipler sevk edildi.

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