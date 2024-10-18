İslam dininde Cuma günü, büyük bir manevi öneme sahiptir. Bu gün, Müslümanlar için haftalık bir ibadet ve toplu dua günü olarak kabul edilir. Kur'an-ı Kerim'de Cuma Suresi'nde, Cuma namazına çağrı yapıldığında dünyevi işlerin bırakılıp Allah'ı anmaya yönelinmesi emredilir. İşte bu özel günde sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel Cuma mesajlarını derledik. İşte, 18 Ekim 2024 'Hayırlı Cumalar' ve 'Cumanız mübarek olsun' mesajları...