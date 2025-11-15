Habertürk
Habertürk
        ANLIK SON DEPREMLER LİSTESİ 15 KASIM 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile biraz önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi ve kaç büyüklüğünde?

        Deprem ülkesi olan Türkiye'de her gün küçük büyük birçok sarsıntı yaşanıyor. Yurt genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından kayıt altına alınıyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 15 Kasım 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi.

        Giriş: 15.11.2025 - 00:08 Güncelleme: 15.11.2025 - 00:08
        Son depremler listesi 15 Kasım 2025 Cumartesi günü için sorgulanıyor. Yurt genelinde gün içinde pek çok sarsıntı yaşanıyor. Bunlardan bazıları kendisini hissettirirken bazıları ise hiç anlaşılmıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. Peki, bugün en son deprem nerede oldu, büyüklüğü kaç? İşte, 15 Kasım 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

        MUĞLA DATÇA'DA 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, Akdeniz'de saat 14.01'de 4.0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Muğla'nın Datça ilçesine 250.93 kilometre mesafede meydana gelen deprem, 6.75 kilometre derinlikte gerçekleşti.

        EGE DENİZİ'NDE DEPREM

        AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, Ege Denizi'nde saat 01.17'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, 4.82 kilometre derinlikte kaydedildi.

        Saat 07.39'da Ege Denizi'nde bir deprem daha oldu. 3.5 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7.0 kilometre derinliğinde ölçüldü.

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
