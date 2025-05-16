Son depremler listesi 16 Mayıs Cuma günü için sorgulanıyor. Yurt genelinde gün içerisinde pek çok sarsıntı yaşanıyor. Bunlardan bazıları kendisini hissettirirken bazıları ise hiç anlaşılmıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. Son olarak en büyük depremler İzmir, Bolu ve Malatya'da ölçüldü. İşte, AFAD ve Kandilli verileri ile 16 Mayıs 2025 Son depremler listesi…