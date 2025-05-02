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        Haberler Bilgi Gündem ANLIK SON DEPREMLER LİSTESİ 2 MAYIS 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Kütahya deprem ile sallandı! 2 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son depremler listesi 2 Mayıs Cuma günü yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından araştırılıyor. Yıkıcı depremler konusunda uzun bir geçmişe sahip olan Türkiye, aktif tektonik hareketlerin güçlü olduğu bir sahada yer alıyor. Bu sebeple son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. AFAD verilerine göre Kütahya deprem ile sallanmaya devam ediyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte 2 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve Kütahya depremi detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2025 - 08:44 Güncelleme: 02.05.2025 - 08:44
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        Türkiye ve komşuları tarih boyunca en büyük depremlerin yaşandığı bölgelerin başında geliyor. Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hatları birçok ili etkiliyor. Türkiye Diri Fay Haritası’nda gösterilen diri fayların her birinin 5,5 ve daha büyük depremler üretebilecek kaynak zonlar olduğu belirtiliyor. Bu sebeple AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Son verilere göre, Kütahya’da artçı depremler sürüyor. İşte, 2 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama…

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        KÜTAHYA’DA DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 06:04’te Kütahya Simav merkezli bir deprem meydana geldi.

        Büyüklüğü 3.2 olarak ölçülen sarsıntı, yerin 7.27 kilometre derinliğinde kaydedildi.

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        DÜN 4,2 İLE SALLANDI

        1 Mayıs Perşembe günü saat 14.38'de yine Kütahya Simav merkezli bir deprem meydana gelmişti.

        4,2 büyüklüğündeki deprem, 10,66 kilometre derinlikte kaydedilmişti.

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        İşte AFAD verilerine göre 2,5 ve üzeri büyüklükteki son depremler:

        2025-05-02 06:04:18 39.23972 28.96917 7.27 ML 3.2 Simav (Kütahya)

        2025-05-02 00:59:09 40.81667 28.83472 6.59 ML 2.5 Marmara Denizi - [14.44 km] Adalar (İstanbul)

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        AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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