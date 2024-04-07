Anne köpek, şimşek ve yıldırımdan yavrularını böyle korudu

Adıyaman’ın doğu ve kuzey bölgelerinde etkili olan şimşekler geceyi aydınlattı. Gece geç saatte başlayan ve yaklaşık 2 saat kadar etkili olan gök gürültüsü ve şimşek çakması beraberinde yağmuru getirdi.

Şimşekler nedeniyle ortaya çıkan gök gürültüsünün yüksek sesi ve yağmur nedeniyle bir sokak köpeği yavrularını korumak için yerlerini değiştirdi. Anne köpeğin yavrularını güvenli yere taşıması kameralara yansıdı.