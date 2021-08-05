Anne ve babasını alevlerin arasından kurtardı! 0:00 / 0:00

DHA

İlçede çıkan yangında anne ve babasını kurtaran, ardından da kapının önündeki traktöre doğru giden Okudan, hem karşısından hem de arkasından gelen alevlerden kaçmaya çalışırken yaralandı.

DHA'nın haberine göre Okudan, alevlerin arasından kurtulurken, yaralarına rağmen mahallesine gelerek destek vermeye devam ediyor.

Yangın sırasında otelde çalıştığını ifade eden Ferhat Okudan, "Annemi aradım, bana köyün üst kısmında yangın olduğunu söylerken 'Bizi kurtarın' dedi. Hemen motosikletime binerek hızla mahalleye geldim. Alevler mahalleyi sarmaya başlamıştı. Bizim evin önünde de zeytin ağacı vardı, bir anda alevler ona da sıçradı. O yanarken üstünden alevler gelmeye devam ediyordu. Rüzgar da çok şiddetli esiyordu. Ben hemen eve girip annem ile babamı çıkartarak, ağabeyimin arabasına bindirdim. O esnada alevler evin önünde yükselmeye başladı. Kaçmaya çalışıyordum ama evin ön kısmında da alevler yükseliyordu. O esnada kapı önünde duran traktöre bindim ve 30 saniye kadar bekledim. Alevler sırtıma doğru vuruyordu. 'Ya iki ateş arasında kalacağım ya da ateşin içerisine gireceğim' dedim. Önümdeki ateş neredeyse 20 metreyi buluyordu, arkamdakini ise söyleyemiyorum. Biraz düşündükten sonra ateşin içine doğru girip kaçmaya başladım" diye konuştu.

'ANNEMLE BABAMA BİR ŞEY OLSAYDI O İZLER SİLİNMEZDİ'

Yangından kaçarken vücudunun sol tarafını koruduğunu, sağ tarafında ise yanıklar oluştuğunu kaydeden Okudan, "Annem ile babamı korudum ama ben alevlerin içerisinde kaldım. Kaçmaya çalışırken ben yandım. Yüzümde, kolumda ve bacağımda yanıklar oluştu. O anlar anlatılmaz yaşanır. Belki benim vücudumda izler kalacak ama annemle babama bir şey olsaydı yüreğimdeki izler bitmezdi. Bu izler bir gün elbet bitecek. Şu an buruk bir sevinç yaşıyorum. Allah böyle bir şeyi kimseye göstermesin. Ben burada doğdum ve büyüdüm. Bütün anılarım kayboldu, moloz yığınından başka hiçbir şey kalmadı ifadelerini kullandı.