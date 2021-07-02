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Haberler Gündem 3. Sayfa KORKUNÇ OLAY! Son dakika: Anneden çocuklarına işkence iddiası! - Haberler
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Konya'da feci olay! Anneden çocuklarına akılalmaz işkence iddiası!

Konya'da iki kardeşin, anneleri tarafından işkenceye uğradığı öne sürüldü. Ayrı yaşadığı eşinin 3 yaşındaki oğlunun bacağında sigara söndürdüğünü, 4 yaşındaki kızının da üzerine oturarak nefessiz bırakmaya çalıştığını söyleyen baba Mehmet A., eşinden şikayetçi oldu. Gözaltına alınan anne tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemede 'çocuğa karşı silahla yaralama' suçundan tutuklandı

KORKUNÇ OLAY! Son dakika: Anneden çocuklarına işkence iddiası! - Haberler
Anneden çocuklarına işkence iddiası!
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HABERTURK.COM

Olay Konya'nın merkez Karatay ilçesinde meydana geldi. 5 yıl önce evlenen Mehmet A. ve S.A.'nın iki çocukları oldu. Çiftin arasında bir süre sonra anlaşmazlık yaşandı.

Zafer Samancı'nın haberine göre, Mehmet A. başka bir evde yaşamaya başladı. Sık sık çocuklarını alarak onlarla vakit geçiriyordu. Son görüşmesinde çocuklarının hareketlerinde gariplik hissetti. İddiaya göre sevmek istediği oğlu kendini geri çekiyor, kızı da kekeliyordu. Yine iddiaya göre ne olduğunu sorduğunda ise kızı "Annem bizi karanlık odaya kilitleyip saatlerce gelmiyor" dedi.

KORKUNÇ GERÇEK BANYODA ORTAYA ÇIKTI

Mehmet A. çocuklarını kendi evine getirdi. Ertesi gün babaanneleri çocukları yıkarken erkek torununun vücudunda iz gördü. Alerji olduğunu düşünüp doktora götürdü. Ama doktor çocuğun üzerinde sigara söndürüldüğünü söyleyince aile şok yaşadı. Polisler, pedagog gözetiminde çocukların ifadesini aldı. İki küçük kardeş, annelerinden işkence gördüklerini anlattı.

DÖVMÜŞ, SİGARA SÖNDÜRMÜŞ ÜSTÜNE OTURMUŞ

Olaya inanamadığını ifade eden Mehmet A. "Ben bir annenin bunları yapacağına inanamadım. Çocuklarım yalan mı söylüyor diyerek oyun oynarken, defalarca sorduğumda oğlum bana annesinin vücudunda sigara söndürdüğünü söyledi. Kızım ise annelerinin kendilerini dövdüğünü ve kendisinin üzerine oturduğunu ve işkence yaptığını, eve yabancı adamların geldiğini ve bu adamların da annesini dövdüğünü söyledi. Eşimden şikayetçiyim. Bu işin peşini bırakmayacağım. En ağır cezayı alması için elimden geleni yapacağım" dedi.

TEDAVİ SÜRECİ UZUN SÜRECEK

Olay sonrası her iki çocuğunu da çocuk psikiyatrisine götürdüğünü dile getiren baba Mehmet A. "Doktor, evlatlarımın büyük bir travma geçirdiğini, tedavinin uzun süreceğini söyledi. Çocuklarıma bu travmayı yaşatan anne olamaz. Kızım geceleri 'annem üzerime oturuyor' diye ağlayarak kalkıyor. Oğlum, onu sevmek isterken korkuyor. İçinden çıkılacak bir durum değil" diye konuştu.

Babanın şikayeti üzerine gözaltına alınan anne S.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık, sorguladığı kadını tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. S.A., mahkemece 'çocuğa karşı silahla yaralama' suçundan tutuklandı.

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