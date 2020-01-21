DHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi önceki dönem yönetimi tarafından, Konyaaltı Sahil Projesi kapsamındaki Müze Meydanı/Varyant, Beach Park ve Akdeniz Bulvarı'nda bulunan büfe ve ticari yapıları barındıran ünite ve tesisleri kiraya vermek üzere kapalı teklif usulü ihale etti. İhaleye, tek firma olarak Alkoçlar Turizm Seyahat Acentası Dış Ticaret Ltd. Şti- Senatalya Turizm Seyahat Acentası Dış Ticaret Ltd. Şti iş ortaklığı katıldı. Artırıma esas tahmin edilen ilk yıl kira bedeli 8 milyon 75 bin TL+KDV olarak belirlenen 'Konyaaltı Sahil Projesi Kapsamında Yapılan Ticari Ünite ve Tesislerin Kiraya Verilmesi İşi' ihalesinde firmadan ilk olarak ihale dosyasındaki kapalı zarfta 8 milyon 375 bin lira teklif sunuldu. İhale komisyonunun sözlü olarak ek artış istemesiyle firma, teklifini ilk yıl için 8 milyon 500 TL artı KDV'ye yükseltti. İhaleyi kazanan firma, 8 yıllığına belirtilen ünite ve tesisleri işletme hakkına sahip oldu. İhale kapsamında Akdeniz Bulvarı'nda 23 büfe 19 şezlong şemsiye alanı, Beachpark bölgesinde 7 büfe, 7 şezlong şemsiye alanı, 2 kafe, 1 çay bahçesi, 1 işletme ofisi, 4 büfe, 40 ticari işletme, 12 ücretsiz tuvaletin işletme hakkını alan şirket, ünitelerin çoğunu kiraya verdi.



31 Mart yerel seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen CHP'li Muhittin Böcek, 'Sahil Yaşam Parkı' olarak adlandırılan sahilin işletilmesine yönelik eleştirilerde bulunurken, belediyenin sahildeki temizlik, park bahçe işlerini yapmaya devam etmesinin doğru olmadığını kaydetti.

Belediye encümeni, yapılışında hata olduğu gerekçesiyle bugün ihaleyi iptal etti. Başkan Böcek'in, ihalenin iptal edilmesine yönelik açıklama yapması bekleniyor.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN AÇIKLAMA

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nce Konyaaltı sahili ihalesinin iptaline yönelik açıklama yapıldı. Belediyeden yapılan açıklamada; dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinin, kentlilerin ve kent dışından gelen konukların kültür alışverişi içinde nitelikli biçimde deniz, deniz sporları ve kıyıyı kullanmalarına ve Antalya kent kimliğinin zenginleşmesine katkı sağladığı belirtildi. Sahilin, özgün mekan tasarımı ve güzel sanatların teşvik edilmesi amacıyla 2014 yılında Mimarlar Odası Antalya Şubesi'nin açtığı yarışma sonucu seçilen proje ile bütüncül bir şekilde yeniden inşa edilmesinin hedeflendiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Proje alanı 990 bin 382 metrekaredir. Proje alanında 33 adet büfe, beach park içerisinde 41 adet olmak üzere toplam 74 adet yeme-içme ve alışveriş birimleri olarak ticari ünite-tesisler bulunmaktadır. 19 Temmuz 2016 tarih 847 numaralı Antalya Büyükşehir Meclisi kararı ile Yap-İşlet-Devret modeli ile yapımı için Encümene yetki verilmiştir. 17 Kasım 2016 tarihinde ve 19 Ocak 2017 tarihinde 129 milyon 471 bin 934 lira inşaat maliyet bedeli ile 2 kez ihaleye çıkılarak yap-işlet-devret modeline göre katılımcı bulunamamıştır. Bu ihalede güvenlik, temizlik, peyzaj gibi işletme giderleri yükleniciye aittir."

'28 YILLIĞINA İHALE VERİLDİ'

Büyükşehir Belediyesi'nin açıklaması, şöyle sürdürüldü:

"3 Mart 2018 tarih 450 numaralı encümen kararı ile Meclis kararı olmaksızın yap-işlet-devret modelinden vazgeçilerek Konyaaltı Sahil projesini Büyükşehir Belediyesi 2018 birim fiyatları ile 254 milyon 289 bin 127 lira bedelle kendisi inşa ettirmiştir. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Sahil Projesinde 3 bölge üzerinde toplam 788 bin 449 metrekare alan ve üzerindeki taşınmazlar için 29 Mart 2018 tarihinde kira ve işletme ihalesine çıkmıştır. İhale konusu büfe, yeme içme ve alışveriş ünitelerinin işletilmesi olmasına rağmen ihale şartlarına bakıldığında 8.1 maddesi ile 'Son 10 yıl içinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan belgeli, toplamda en az 1500 yataklı beş yıldızlı otel veyahut 1. sınıf tatil köyü işletmeciliği ve bunun yanı sıra yine son 10 yıl içinde 1618 sayılı yasa kapsamında A grubu Seyahat Acentası işletmeciliği yapmış olanlar teklif verebilir' denilerek iş ile ilgisi olmayan kısıtlayıcı bir engel konularak rekabet koşulları oluşturulmamış, (gerek Sayıştay gerekse İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişlerince de raporlanan) nitekim ihaleye tek ortak firma katılmıştır ve ihale Alkoçlar Seyahat Turizm ve Otelcilik A.Ş.- Senatalya Turizm Seyahat Acentası Dış. Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığına 20 Nisan 2018 tarihinde imzalanan sözleşme ile 8+10+10 yıl toplam 28 yıl olarak verilmiştir."

'SÖZLEŞMEYE UYULMADI'

İhaleyi alan firmanın; büfe, yiyecek- içecek, alışveriş ünitelerini kendisinin işletmeyip, tamamını alt kiracılara kiraladığı belirtilen açıklamada, "Sözleşme kapsamında vaziyet planında belirlenen alanlara, kiracılar tarafından Büyükşehir Belediyesi'nin ikaz, ihtar ve uyarılarına rağmen uyulmamış, işgaller ve aykırılıklarla fazladan alan kullanılarak sözleşmeye uyulmamış, ayrıca yerel seçim tarihinden iki gün önce 29.03.2019 tarihli proje tadilatı ile 74 olan ünite sayısı 87'ye çıkarılmıştır. Vaziyet planında yer alan ve ihale/proje sınırı içerisinde bulunan alanın bütününde yaya ve araç yolları, otoparklar, meydanlar, yeşil alanlar, halkın kullandığı tüm alanlar, wc-duş alanları ve diğer tüm kamusal alanların, temizlik, güvenlik, bakım, peyzaj işi ve bu işlere ilişkin tüm giderler (elektrik, su, abonelik, malzeme personel vs) belediye tarafından karşılanmıştır" denildi.

DEFTERDARLIĞA ÖDENEN PARANIN MİKTARI

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bu projeye 2018 birim fiyatlarına göre 254 milyon 289 bin 127 lira harcadığı kaydedildiği açıklama, şöyle sürdürüldü:

"İşletme giderleri olarak (temizlik, güvenlik, bakım, peyzaj işi ve bu işlere ilişkin tüm giderler elektrik, su, abonelik, malzeme, personel vs) olarak 2018 yılında 4 milyon 486 bin 266 lira, 2019 yılında 14 milyon 973 bin 27 lira olmak üzere bugüne kadar toplam 19 milyon 459 bin 293 lira harcamıştır. 3-25 Temmuz 2016 tarihinde Defterdarlıkla yapılan protokol gereği alanın tamamı için Devlet Hazinesi adına Antalya Defterdarlık Makamına ve Vakıflara yıllık 2016-2017 yılı için 4 milyon 498 bin 35 lira, 2017-2018 yılı için 5 milyon 187 bin 399 lira, 2018-2019 yılı için 6 milyon 853 bin 854 lira kiralama bedeli olarak bugüne kadar toplam 16 milyon 539 bin 288 lira ödendi."

BELEDİYEYE NE KADAR PARA ÖDEDİ?

İhaleyi alan firmanın, Büyükşehir Belediyesi'ne bugüne kadar yaptığı ödemelerin de belirtildiği açıklamada, "2018 yılı için 8 milyon 500 bin lira, 2019 yılı 11 milyon 19 bin 400 lira yıllık kira bedeli ödedi. Beach Park revize protokol bedeli olarak 776 bin 35 lira, Akdeniz Bulvarı revize protokol bedeli olarak 422 bin 71 lira, sözleşme gereği kira bedeli üzerinden yüzde 2 hasılat bedeli olarak 170 bin lira, alt kiracı hasılat payı olarak 91 bin 958 lira olmak üzere, toplam bugüne kadar 20 milyon 979 bin 465 lira belediyeye ödemiştir" denildi.

ZARARI AÇIKLADI

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 2018 birim fiyatlarına göre 254 milyon 289 bin 127 lira ile birlikte işletme gideri olarak toplam 19 milyon 459 bin 293 lira, Defterdarlığa ve Vakıflara 16 milyon 539 bin 288 lira olmak üzere bugüne kadar toplam 35 milyon 998 bin 581 lira ödeme yaptığı belirtilen açıklamada, bunun karşılığında kiracıdan bugüne kadar 20 milyon 979 bin 465 lira ödeme alındığını vurgulandı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belediyenin yapımı için ödediği yatırım bedeli olan 254 milyon 289 bin 127 lira dışında bugüne kadar 15 milyon 19 bin 116 lira zarar ettiği tespit edilmiştir. Kiracının hiç yatırım bedeli ödemeden sadece alt kiracılardan kira topladığı, belediyenin temizlik, güvenlik, bakım, peyzaj işi ve bu işlere ilişkin tüm giderler elektrik, su, abonelik, malzeme, personel vs giderleri üstlendiği, bundan sonraki süreçte kalan 6 yıl + 10yıl + 10yıl toplam 26 yıl bu zararın katlanarak artacağı düşünüldüğünde belediyemizde telafi edilemeyen zararlar oluşması kaçınılmazdır. Bu durumda ihale şartları, sözleşme şartları sağlanmadığından ve belediyede telafisi olmayan kamu zararı oluştuğundan ihale ve sözleşme iptal edilmiştir. Şu an alt kiracıların da mağdur olmaması için sözleşme süresi sonuna kadar haklarının korunması belediye ve Antalya halkının menfaatleri gözetilerek yeniden ihale yapılması gerekmektedir."