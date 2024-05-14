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        Antalya'da İranlı sahte doktor yakalandı

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ruhsatsız muayenehane işlettiği belirlenen sahte doktor yakalandı. Muayenehanede, insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek ve sadece uzman hekimler tarafından yapılabilecek tıbbi işlemlerin yetkisiz, liyakatsiz kayıt dışı ve izinsiz biçimde uygulandığı tespit edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 11:51 Güncelleme: 14.05.2024 - 11:54
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        Antalya'da İranlı sahte doktor yakalandı
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        Antalya'da Konyaaltı Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız çalıştırılan muayenehane ile güzellik merkezlerine yönelik operasyon düzenledi.

        Sosyal medya üzerinden tespit edilen Liman Mahallesi'ndeki bir muayenehanede gerçekleştirilen denetimde kendisini doktor olarak tanıtan İran asıllı şüphelinin, diplomasının olmadığı, muayenehanenin de ruhsatsız olduğu belirlendi.

        UZMAN HEKİMLERİN YAPABİLECEĞİ TIBBİ İŞLEMLER DE UYGULAMIŞ

        Ayrıca, insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek ve sadece uzman hekimler tarafından yapılabilecek tıbbi işlemlerin yetkisiz, liyakatsiz kayıt dışı ve izinsiz biçimde uygulandığı tespit edildi.

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        GENÇLİK AŞISI, ESTETİK DOLGU MALZEMELERİ VE SERUM VE KAN TÜPLERİ ELE GEÇİRİLDİ

        Operasyonda, işletmede çok sayıda estetik amaçlı dolgu maddesi, botoks ürünü, gençlik aşısı olarak bilinen antioksidan madde, saç solüsyonu, serum, damar yolu açmak için kullanılan aparatlar, kan tüpleri ve şırıngalar ele geçirildi.

        Şüpheli ile kaçak işletme hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

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        #sahte doktor
        #Antalya
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