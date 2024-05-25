Otomobil dereye uçtu: 1'i çocuk 2 kişi kayıp! Antalya'da dereye uçup suya gömülen otomobilden yaralı olarak 3 kişi kendi imkanlarıyla çıktı, 2 kişiye ise ulaşılamadı. Kayıplardan birinin çocuk olduğu, diğerinin ise 20'li yaşlarda bir kadın olduğu belirtildi. Derede gerçekleştirilen 4 saatlik arama çalışmalarında aracın arka koltuğu, 1 kilometre uzaklıktaki menfezde bulundu

İhlas Haber Ajansı Giriş: 25.05.2024 - 07:55 Güncelleme: 25.05.2024 - 07:55 facebook

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