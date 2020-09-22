İHA

İlginç olay, Antalya’nın Lara Plajı'nda meydana geldi. Cankurtaran kıyafeti giyen iki genç, bir anda koşarak geldikleri sahilde düdük çalarak tatilcileri uyarmaya başladı. Gençler, denize girenlere sık aralıklarla ‘çıkın’ uyarısında bulundu. Tatilciler panik havasında denizi boşaltırken herkes ne olduğunu anlamaya çalıştı. Bu sırada telefonla konuşan sahte cankurtaran, diğer arkadaşını da çağırıp ortadan kayboldu.

Gençlerin neden böyle bir şey yaptıkları merak konusu olurken, tatilciler bir süre denize girmedi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerse bazı kullanıcıları güldürdü, bazılarının da tepkisini çekti.

Antalya Büyükşehir belediyesi, gençlerin sahilde görevli olmadıklarını belirterek konuyla ilgili inceleme başlattığını açıkladı.