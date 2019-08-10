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Antalya'da şehirlerarası otobüs terminalinde yapılan aramalarda valizin içinden Boğa yılanı çıktı

İHA

Antalya otogarında valiz içinde Boa yılanı ele geçirildi İzmir’den otobüsle Antalya’ya gönderilen valizdeki 2 metre 20 santimlik Boa yılanı polisin dikkatinden kaçmadı Boa yılanı teslim almaya gelen kişiye 6 bin 500 lira ceza yazıldı...

Antalya

İzmir’den şehirlerarası yolcu otobüsü ile Antalya’ya gönderilen ve kaçak yollarla şehre sokulmak istenen valiz içerisindeki Boa yılanı, otogar polisi tarafından fark edilerek, yakalandı.

 

 

 

Valizi teslim almaya gelen ve ismi açıklanmayan bir kişiye Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Antalya Şubesi ekiplerince 6 bin 500 lira tutarında para cezası uygulanıp yılana el konuldu. 

Edinilen bilgiye göre, olay, geçen Çarşamba günü Antalya Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde yaşandı. İzmir’den Antalya’ya otobüs firması ile valiz içerisinde gönderilen 2.20 metre boyundaki boa yılanı Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde otogar polisi tarafından fark edilerek Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Antalya Şube Müdürlüğü merkez ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen DKMP ekipleri, yılanı teslim almaya gelen kişinin beyanına başvurarak, bu ve benzeri hayvanların beslenmesinin bulundurulmasının ve satılmasının yasak olduğu hakkında uyarılarda bulundu. Boa yılanını teslim alan ekipler, yediemin senedi ile yılanı Antalya Hayvanat Bahçesi’ne teslim etti.

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