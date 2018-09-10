SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Bir Aile İşi, 12 Yıllık Gece
KÜLTÜR-SANAT
Haberler > KÜLTÜR-SANAT > Antalya Film Festivali’nde yarışacak filmler belli oldu

Dünya sinemasının en iyileri Antalya’da

Bu yıl 55’incisi gerçekleştirilecek Uluslararası Antalya Film Festivali’nde yarışacak filmler belli oldu. Dünya sinemasının en iyilerini ağırlayacak olan uluslararası yarışma kategorisinde 8 yabancı filmin yanı sıra Türkiye yapımı 2 yerli film yer alıyor

10.09.2018 - 14:51 | Güncelleme:

29 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Antalya Film Festivali'nin Sanat Direktörlüğünü yürüten Mike Downey tarafından derlenen yarışma seçkisinde yer alan filmler şöyle:

Bir Aile İşi (Shoplifters) Yönetmen: Hirokazu Koreeda
12 Yıllık Gece ( A-Twelve-Years-Night) Yönetmen: Alvaro Brechner
Soğuk Savaş (Cold War)  Yönetmen: Pawel Pawlikowski
Capernaum Yönetmen: Nadine Labaki
Ayka Yönetmen: Sergey Dvortsevoy
Kailash Yönetmen: Derek Doneen
Göç Mevsimi (Birds of Passage) Yönetmenler: Cristine Gallego ve Ciro Guerra
Üç Yüz (Three Faces) Yönetmen: Jafar Panahi
Çınar (Planetree) Yönetmen: Mustafa Karadeniz
Güven (Trust) Yönetmen: Sefa Öztürk Çolak

 



Kurgusal ve belgesel uzun metraj filmlerden oluşan seçki hakkında bilgi veren Mike Downey, Uluslararası Antalya Film Festivali'nin bu yıl çıtasını daha yukarı çekerek  uluslararası vizyonunun görünürlüğünü belirgin bir şekilde artırdığını söyledi. Cannes, Berlin, Sundance gibi film festivallerinin en iyilerini Antalyalı izleyiciyle buluşturacaklarını belirten Downey, film ekiplerinin geniş katılımla Antalya'ya gelmek istemelerinin kendisini gururlandırdığını belirttti. Tamamı Türkiye prömiyeri olacak yarışma filmleri ayrıca halkın ve genç izleyici jürisinin beğenisine sunulacak.
 
Yaşayan Japon efsanesi Lily Franky Antalya'da
Bu yıl Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülüne layık görülen “Bir Aile İşi” (Shoplifters) filminin gösteriminde usta aktör, yazar ve illüstratör Lily Franky Antalyalı sinemaseverlerle buluşacak.
 
Pawel Pawlikowski-Soğuk Savaş
Cannes Film Festivali En İyi Yönetmen ödülünün sahibi Pawel Pawlikowski, 1950'lerde doğu ve batı arasında sıkışmış Avrupa kıtasına müzik ve dans üzerinden bir bakış sunduğu “Soğuk Savaş” (Cold War) filmiyle Türkiye prömiyeri yapacak.    

 


 Panahi festival yolculuğuna devam ediyor
İran Yeni Dalga Sinemasının en etkili yönetmenlerinden olan Jafar Panahi, bu kez  
“3 Faces” (3 Yüz) filminde ünlü oyuncu Behnaz Jafari'nin üstün performansıyla Cannes Film Festivali'nde En İyi Senaryo Ödülü sahibi oldu. Usta oyuncu Behnaz Jafari Türkiye prömiyeri sonrası Antalyalı sinemaseverlerin sorularını yanıtlayacak.

“Capernahum” Antalya'da
Bu yılın en dikkat çeken filmlerinden olan “Capernahum”, yönetmen Nadine Labaki'nin kendi deyimiyle en iyi filmi. Cannes Jüri Büyük Ödülü sahibi filmin Türkiye prömiyerinde Labaki ve filmin yapımcısı ve müzisyen Khaled Mozanar Antalyalılarla buluşacak.
 

Cannes ödüllü “Ayka”
Moskova'nın kokuşmuş mülteci mahallelerinin çok bilinen dar sokaklarında aldığı borcu ödemek için gururu ve kadınlığıyla baş kaldıran Ayka'nın hikayesi...Rus yönetmen Sergey Dvortseyov imzalı filmde Ayka rolünü üstlenen Samal Yeslyamova, Cannes'da  En İyi Kadın Oyuncu ödülüne sahip oldu. Filmin Türkiye prömiyeri yönetmen ve oyuncunın katılımıyla gerçekleşecek.
 
Sundance şampiyonu “Kailash” festivalde 
85 bin  çocuğun kölelikten kurtulmasını sağladığına inanılan Kailash Satyarthi'nin hayatına bir bakış sunan Derek Donen belgeseli Sundance Film Festivali Jüri Büyük Ödülü sahibi. Yönetmen Derek Doneen, bu çarpıcı hikayesiyle Antalya'da olacak.
 
Latin Amerika'nın kanayan yarası: Karteller  
2015 yılı Oscar adayı “Yılanın Kucağında” (Embrace of the Serpent) filmiyle büyük ses getiren Ciro Guerra'nın Cristina Gallego'yla beraber yönetmenliğini paylaştığı “Göç Mevsimi” (Birds of Passage), bu kez Kolombiya'nın yerleşik halklarından Wayuu kabilesinin bir yanda uyuşturucu kartelleriyle mücadelesine diğer yanda ise yaşam ve mistik kültürüne odaklanan epik bir hikaye.  
 
12 yıllık tecritin öyküsü:  “On iki Yıllık Gece”
Yönetmen Alvaro Brechner'in dört yıl süren bir araştırma sonucu senaryo ve yönetmenliğini üstlendiği “On iki Yıllık Gece” (A-Twelve-Years-Night), üç arkadaşın 12 yıl boyunca tecrit edildikleri yaşamlarında insan olarak kalabilmenin mucizesi üzerine. Bu üç arkadaştan biri, daha sonra Uruguay Devlet Başkanı olacak Pepe Mujica'dan başkası değildir..
 
İki yerli film: “Çınar” ve “Güven”
Engelli gençlerin inandıklarında neler başarabileceklerini gözler önüne seren Mustafa Karadeniz, "Çınar" filmini kendisini zorlu doğa koşullarında sırtında okula götüren Annesi Çınar'a ithaf ediyor. 2017 Antalya Film Forumu Work in Progress Platformu ödülünü alan Sefa Öztürk Çolak'ın senarist ve yönetmeni olduğu "Güven", birey ve aile üzerine ustaca işlenmiş bir gerilim.  
 
Kapanış filmi: Don Kişot’u Öldüren Adam 
Öte yandan iki Oscar ödüllü yönetmen Asghar Farhadi’nin Herkes Biliyor (Everybody Knows) filmiyle açılacak festivalin kapanış filmi ise fantastik filmlerin yönetmeni Terry Gilliam'ın otuz yıllık rüyası Don Kişot'u Öldüren Adam (The Man Who Killed Don Quixot). Cervantes'in kült romanı Don Kişot'un miz  ah  yüklü bir adaptasyonu olan film,  Cannes Film Festivali kapanış filmi olarak dünya prömiyerini yapmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X