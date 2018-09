29 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Antalya Film Festivali'nin Sanat Direktörlüğünü yürüten Mike Downey tarafından derlenen yarışma seçkisinde yer alan filmler şöyle:



Bir Aile İşi (Shoplifters) Yönetmen: Hirokazu Koreeda

12 Yıllık Gece ( A-Twelve-Years-Night) Yönetmen: Alvaro Brechner

Soğuk Savaş (Cold War) Yönetmen: Pawel Pawlikowski

Capernaum Yönetmen: Nadine Labaki

Ayka Yönetmen: Sergey Dvortsevoy

Kailash Yönetmen: Derek Doneen

Göç Mevsimi (Birds of Passage) Yönetmenler: Cristine Gallego ve Ciro Guerra

Üç Yüz (Three Faces) Yönetmen: Jafar Panahi

Çınar (Planetree) Yönetmen: Mustafa Karadeniz

Güven (Trust) Yönetmen: Sefa Öztürk Çolak





Kurgusal ve belgesel uzun metraj filmlerden oluşan seçki hakkında bilgi veren Mike Downey, Uluslararası Antalya Film Festivali'nin bu yıl çıtasını daha yukarı çekerek uluslararası vizyonunun görünürlüğünü belirgin bir şekilde artırdığını söyledi. Cannes, Berlin, Sundance gibi film festivallerinin en iyilerini Antalyalı izleyiciyle buluşturacaklarını belirten Downey, film ekiplerinin geniş katılımla Antalya'ya gelmek istemelerinin kendisini gururlandırdığını belirttti. Tamamı Türkiye prömiyeri olacak yarışma filmleri ayrıca halkın ve genç izleyici jürisinin beğenisine sunulacak.



Yaşayan Japon efsanesi Lily Franky Antalya'da

Bu yıl Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülüne layık görülen “Bir Aile İşi” (Shoplifters) filminin gösteriminde usta aktör, yazar ve illüstratör Lily Franky Antalyalı sinemaseverlerle buluşacak.



Pawel Pawlikowski-Soğuk Savaş

Cannes Film Festivali En İyi Yönetmen ödülünün sahibi Pawel Pawlikowski, 1950'lerde doğu ve batı arasında sıkışmış Avrupa kıtasına müzik ve dans üzerinden bir bakış sunduğu “Soğuk Savaş” (Cold War) filmiyle Türkiye prömiyeri yapacak.

İran Yeni Dalga Sinemasının en etkili yönetmenlerinden olan Jafar Panahi, bu kez“3 Faces” (3 Yüz) filminde ünlü oyuncu Behnaz Jafari'nin üstün performansıyla Cannes Film Festivali'nde En İyi Senaryo Ödülü sahibi oldu. Usta oyuncu Behnaz Jafari Türkiye prömiyeri sonrası Antalyalı sinemaseverlerin sorularını yanıtlayacak.Bu yılın en dikkat çeken filmlerinden olan “Capernahum”, yönetmen Nadine Labaki'nin kendi deyimiyle en iyi filmi. Cannes Jüri Büyük Ödülü sahibi filmin Türkiye prömiyerinde Labaki ve filmin yapımcısı ve müzisyen Khaled Mozanar Antalyalılarla buluşacak.