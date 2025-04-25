Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya haberleri: Polisten kaçtı! Saklandığı odunlukta kız arkadaşı Elif Güneş 'i başından vurdu! | SON DAKİKA TAM VAHŞET! | Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        Polisten kaçarken saklandığı odunlukta kız arkadaşını başından vurdu!

        Antalya'da insanın kanını donduran bir vahşet yaşandı. Kentte bekçilerin kimlik kontrolünde aranması olduğu ortaya çıkan 33 yaşındaki Sezer Bozkurt, yanındaki 17 yaşındaki kız arkadaşı Elif Güneş ile kaçmaya başladı. Bir binanın odunluk kısmında saklanan cani, yakalanacağını anlayınca tabancayla kız arkadaşını başından vurdu. Ardından da aynı silahla intihar etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 10:15 Güncelleme: 25.04.2025 - 10:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Polisten kaçarken odunlukta kız arkadaşını öldürdü!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Antalya'da kimlik kontrolünde kaçıp, bir sitenin odunluğuna saklanan Sezer Bozkurt (33), yeri tespit edilince yanındaki kız arkadaşı Elif Güneş'i (17) tabancayla başından vurup, aynı silahla intihar etti.

        DHA'nın haberine göre korkunç olay, Konyaaltı ilçesinde meydana geldi. Saat 01.00 sıralarında mahallede devriye görevi yapan bekçiler, şüphelendikleri Sezer Bozkurt'u durdurarak kimlik kontrolü gerçekleştirdi.

        ARANMASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI, KAÇMAYA BAŞLADI

        Sezer Bozkurt, aranması olduğu ortaya çıkınca kaçmaya başladı. Bekçiler şüphelinin kaçtığını anons ederken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

        BODRUMDA SAKLANDILAR

        Bir süre sonra Sezer Bozkurt, yanındaki kız arkadaşı Elif Güneş ile birlikte eski eşi Z.S.B.'nin evine girmeye çalıştı. Z.S.B.'nin eve almadığı Güneş ve Bozkurt, apartmanın odunluk kısmına girdi.

        İKNA ÇABASI SONUÇSUZ KALDI

        Sezer Bozkurt, yerini tespit edip siteye gelen güvenlik güçlerine, elinde tabanca olduğunu, gelmeleri halinde kız arkadaşı Elif Güneş ile kendisini vuracağını söyledi. Ekiplerin ikna edemediği Sezer Bozkurt, saat 05.00 sıralarında Elif Güneş'in başına ateş ettikten sonra aynı tabancayla kendi başına ateş etti.

        Tabanca sesi ile odunluğa gelen ekipler, Güneş ile Bozkurt'u kanlar içinde buldu. Elif Güneş'in hayatını kaybettiği belirlenirken, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sezer Bozkurt kurtarılamadı. Elif Güneş'in cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Antalya
        #son dakika
        #Elif Güneş
        #sezer bozkurt
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Medyada yeni dönem
        Medyada yeni dönem
        Evinden cephane çıktı... Güldüren savunma!
        Evinden cephane çıktı... Güldüren savunma!
        Beşiktaş 3.'lük, Hatay düşmemek için sahada!
        Beşiktaş 3.'lük, Hatay düşmemek için sahada!
        Koca vahşetinde kan donduran detay! "Bıçak kırılınca tornavida!"
        Koca vahşetinde kan donduran detay! "Bıçak kırılınca tornavida!"
        BES'te altına hücum
        BES'te altına hücum
        8 yaşındaydı... Oyun oynuyordu... 10 ay sonra hayata veda!
        8 yaşındaydı... Oyun oynuyordu... 10 ay sonra hayata veda!
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        İşverenlere göre geleceğin meslekleri
        İşverenlere göre geleceğin meslekleri
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Anne ile kızı böyle öldü! Sulama kanalında kahreden ihmal!
        Anne ile kızı böyle öldü! Sulama kanalında kahreden ihmal!
        Çifte kupaya rekor prim!
        Çifte kupaya rekor prim!
        Yalanladılar
        Yalanladılar
        "Ağla açılırsın" cümlesi ne kadar doğru?
        "Ağla açılırsın" cümlesi ne kadar doğru?
        "Müzmin bekârım"
        "Müzmin bekârım"
        Papa'nın cenaze töreni için son hazırlıklar
        Papa'nın cenaze töreni için son hazırlıklar
        "Emek hırsızlığıdır"
        "Emek hırsızlığıdır"
        Bakan Memişoğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Memişoğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Macron'dan Putin'e: Yalan söylemeyi bırakması gerek
        Macron'dan Putin'e: Yalan söylemeyi bırakması gerek
        Sağanak yağmur ve toz taşınımı uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        Sağanak yağmur ve toz taşınımı uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor