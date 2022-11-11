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Famara Diedhiou´nun Dünya Kupası sevinci (YENİDEN)

DHA

Famara Diedhiou´nun Dünya Kupası sevinci (YENİDEN)


Kupada rakip EyüpsporENGİN ANAK / ALANYA ANTALYA,(DHA)Alanyaspor'un golcü oyuncusu Famara Diedhiou, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda mücadele edecek Senegal Milli Takımı'nın kadrosuna davet edildi. Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak Senegal Milli Futbol Takımı'nın kadrosu belli oldu. Corendon Alanyaspor'un Senegalli forveti Famara Diedhiou da kadroda yer aldı. Diedhiou; Senegal Milli Takımı kadrosunun açıklandığı canlı yayını, kulüp tesislerinde, takım arkadaşlarıyla birlikte cep telefonundan takip etti. Milli takıma davet alan golcü oyuncu, sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı.
KUPADA RAKİP EYÜPSPOR
Corendon Alanyaspor'un Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur'daki rakibi Spor Toto 1´inci Lig takımlarından Eyüpspor oldu. 4'üncü Eleme Turu'nda Sakaryaspor'u 3-0 mağlup eden Alanyaspor, bugün gerçekleştirilen kura çekimi sonrası Eyüpspor ile eşleşti. 5. Eleme Turu müsabakaları, 20-22 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Karşılaşma, tek maç eleme sistemine göre Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanacak. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: 
-Famara Diedhiou'nun kadro açıklanmasını takibi
-Diedhiou'nun takım arkadaşlarıyla sevinci
-DetaylarDHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya ENGİN ANAK
2022-11-11 16:38:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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