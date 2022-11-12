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Antalya'da 'Çök- Kapan- Tutun' deprem anı tatbikatı

DHA

Antalya'da 'Çök- Kapan- Tutun' deprem anı tatbikatı


Adem AKALAN/ ANTALYA, (DHA)- TÜRKİYE'de 81 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Deprem Anı Ülke Tatbikatı ÇökKapanTutun', Antalya'da Ersin Yazıcı'nın da katılımıyla KYK kız yurdunda gerçekleştirildi.
Düzce'de depreminin 23'üncü yıldönümünde, afetlerde hayatını kaybedenleri anmak, afetlerin öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranışlara millet olarak hazırlanmak ve afet farkındalığını toplumun her kesimine yaygınlaştırmak amacıyla 81 ilde aynı anda 'Deprem Anı Ülke Tatbikatı ÇökKapanTutun', Antalya´da Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi içerisinde yer alan Elmalı Hamdi Yazır Kız Öğrenci Yurdu´nda Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ile diğer protokol üyeleri ve öğrencilerin katılımıyla yapıldı.
İlk olarak AFAD, AKUT, İtfaiye, Kızılay, polis ve jandarma ekiplerinin kurduğu stantları gezerek incelemelerde bulunan Vali Yazıcı, ardından Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi içerisinde yer alan Elmalılı Hamdi Yazır Kız Öğrenci Yurdu´na geldi. Burada öğrencilerle birlikte yemek yendiği esnada saatler 18.57´yi gösterince SMS ve anons bildirimi yapıldı. Başta Vali Yazıcı, protokol üyeleri ve öğrenciler, masaların yanına çöktü, ardından kapanıp masalara tutundu. Anonsun sona ermesiyle birlikte tatbikat sona erdi.
'BASİT AMA YAPILMASI GEREKEN BİR DAVRANIŞ HATIRLATILDI'
12 Kasım Düzce depremini anmak ve bir farkındalık oluşturmak için tüm ülkede tatbikat yapıldığını dile getiren Antalya Valisi Ersin Yazıcı, "Biz de bu tatbikata yemek yerken tanık olduk. ÇökKapanTutun tatbikatıydı, farkındalık oluşturmak adına Türkiye´nin her noktasında, her yerde özel binalarda ve evlerde, toplu alanlarda deprem anında yapılması gereken basit ama yapılması gereken bir davranış hatırlatıldı" dedi.
'DEPREMİN NE TÜR ETKİLER BIRAKTIĞINI ÇOK İYİ YAŞAYARAK BİLENLERDENİM'
12 Kasım´ın kendi açısından üzücü olduğuna dikkat çeken Vali Ersin Yazıcı, "12 Kasım Düzce depreminde yakınlarını kaybetmiş biri olarak, depremin ne tür etkiler bıraktığını çok iyi yaşayarak bilenlerdenim. Uzun yıllar, birçok akrabamdaki travmaların geçmediğini biliyorum. Dolayısıyla deprem konusunda öncelikle binalarımızın depreme dayanıklı ve en küçük şekilde hasar görecek şekilde yapılması gerektiğinin altını çiziyorum. Ülkemiz deprem ülkesi hazırlıklı olmalıyız. Deprem anına ve sonrasına hazırlıklı olmalı ve tüm halkımızın duyarlı olması için tatbikatlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Biz bugün 18.57´de öğrencilerimizle yemek yerken bu tatbikata yakalandık" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2022-11-12 20:23:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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