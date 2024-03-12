Muratpaşa'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı

Törene katılan veliler ve öğrenciler ellerinde Türk bayrakları ile İstiklal Marşı'nın kabulünü coşkuyla kutladı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

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