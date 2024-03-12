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        Muratpaşa'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 14:30 Güncelleme: 12.03.2024 - 14:31
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        Muratpaşa'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Ahmet Yesevi İlkokulu bahçesinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı törende, öğrenciler renkli gösteriler sundu.

        Törene katılan veliler ve öğrenciler ellerinde Türk bayrakları ile İstiklal Marşı'nın kabulünü coşkuyla kutladı.

        Törende ayrıca, İstiklal Marşı'nı okuma yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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