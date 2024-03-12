Diş hekiminin ölümüyle ilgili eşi ve 1 şüpheli tutuklandı (2)

İNTİHARETTİĞİ İZLENİMİ VERİLMİŞ

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, ocak ayında evinde tabancayla başından vurulmuş halde bulunan diş hekimi Mustafa Kalaycı'nın ölümüyle ilgili geniş kapsamlı soruşturma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın detaylarını ortaya çıkardı. Ekiplerin incelemesinde, intihar ettiği izlenimi verilen Kalaycı'nın öldürüldüğü belirlendi. Bunun üzerine ekipler incelemeyi derinleştirdi.

EŞİ İTİRAF, SEVGİLİSİ İNKAR ETTİ

Yapılan incelemede, Kalaycı'nın eşi Ayşe Kalaycı'nın sevgilisi Mehmet Kırıcı'nın cinayeti işlediği belirlendi. Olayın ardından gözaltına alınıp tutuklanan Ayşe Kalaycı, savcılıktaki ifadesinde cinayeti Mehmet Kırıcı'nın işlediğini itiraf etti. Kalaycı, cinayetle ilgisi olmadığını, Kırıcı'nın kendisini de tehdit ettiğini öne sürdü. Bir okulda beden eğitimi öğretmeni olan Mehmet Kırıcı ise suçlamayı kabul etmedi. Öte yandan Mustafa Kalaycı'nın, eşi Ayşe Kalaycı ile Mehmet Kırıcı'yı evdeki bir odada yakaladığı öğrenildi.